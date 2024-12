Intel ARC A380 otrzymał aktualizację firmware, która zwiększa jego taktowanie. Różnica jest znacząca, jak na tego typu poprawkę

Sterowniki do kart graficznych bardzo często zawierają poprawki optymalizacyjne, które poprawiają nieco wydajność układów w określonych grach. Wszyscy producenci dostarczają takowe z dużą regularnością. Bardzo często nowa wersja sterowników towarzyszy większym premierom gier. Nie zdarza się jednak, żeby oprogramowanie wprowadzało zauważalne zmiany do specyfikacji sprzętowej kart graficznych. Tak stało się jednak w przypadku Intel ARC A380.

Karta graficzna Intel ARC A380 wraz z najnowszymi sterownikami doczekała się aktualizacji firmware, która zwiększa taktowanie układu. Wartość ta została podniesiona o 150 MHz.

Kolejne wersje sterowników do kart Intela często oferują znaczący wzrost wydajności układów w określonych grach. Efekt jest osiągany dzięki optymalizacjom programowym, ponieważ ciężko oczekiwać od sterowników, żeby polepszały sprzętowe parametry pracy GPU. Pewna niespodzianka może jednak czekać właścicieli kart graficznych Intel ARC A380. Wiele wskazuje na to, że najnowsze oprogramowanie w wersji 31.0.101.4644 wprowadza także poprawki do firmware tego modelu. Dzięki nim taktowanie układu wzrasta z 2000 MHz do 2150 MHz. Informacja o zmianie, wraz z odpowiednimi zrzutami ekranu z GPU-Z, została podana na forum portalu Neowin przez użytkownika Eternal Tempest.

Podwyższenie taktowania o 150 MHz za pośrednictwem aktualizacji firmware to znacząca zmiana. W praktyce rzadko widuje się karty graficzne podkręcone fabrycznie o taką wartość. Oczywiście dokonania profesjonalnych overclockerów wykraczają znacząco poza tę granicę, ale trzeba mieć na uwadze to, że mamy tutaj do czynienia ze zmianą dokonaną przez samego producenta. Intel ARC A380 był w praktyce pierwszym oddzielnym układem graficznym amerykańskiej firmy dla komputerów desktopowych. To właśnie ten fakt może tłumaczyć, dlaczego Intel pierwotnie nie doszacował jego możliwości i dokonał korekty tego parametru. Teoretycznie nie da się wykluczyć także opcji, że doszło tutaj do błędnego odczytu taktowania po aktualizacji sterowników, ale jest to raczej mało prawdopodobne.

Źródło: Tom's Hardware, Neowin