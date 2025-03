Intel ARC - najnowsze sterowniki beta zawierają rozbudowany i opcjonalny moduł telemetryczny

Telemetria towarzyszy nam niemal na każdym kroku. Wykorzystują ją strony internetowe, gry, a także sterowniki do kart graficznych. Do tej pory wyjątkiem było oprogramowanie firmy Intel, które jeśli zawierało moduł telemetryczny, to był on szczątkowy. Najnowsza wersja beta sterowników najwyraźniej zmienia ten stan rzeczy. Choć komponent telemetrii jest opcjonalny, to osoby, które go zainstalują muszą przygotować się na to, że będzie wysyłał sporą ilość danych.

Najnowsza wersja beta sterowników do kart graficznych Intela posiada opcjonalny i dosyć rozbudowany moduł telemetryczny. Można zrezygnować z niego podczas instalacji oprogramowania.

Informacja na temat telemetrii w sterownikach Intela o wersji 101.4578 pochodzi z serwisu TechPowerUp. Podczas instalacji oprogramowania dostępna jest nowa opcja opatrzona nazwą "Intel Computing Improvement Program". Jest to nic innego niż aplikacja do telemetrii, której instalacja jest domyślnie włączona. Z postanowień, które Intel opublikował na swojej stronie wynika, że moduł zbiera sporą ilość informacji. Wśród nich znajduje się typ odwiedzanych stron internetowych (bez konkretnych adresów), sposób wykorzystywania komputera i jego zasobów, specyfikacja sprzętowa na temat komputera oraz informacja o innych urządzeniach znajdujących się w tym samym środowisku.

Przykładowo, aplikacja wysyła do Intela informacje o tym, jak często i jak długo określone programy są wykorzystywane, ale nie udostępnia danych odnośnie konkretnych operacji wykonywanych wewnątrz nich. Innym przykładem są informacje o wykorzystaniu RAM-u czy średni czas pracy laptopa na baterii. Dane na temat odwiedzanych stron internetowych pogrupowane są na 30 kategorii (media społecznościowe, newsy ze świata, strony bankowe itp.), ale nie są udostępniane konkretne adresy URL. Wysyłane informacje sprzętowe obejmują z kolei nie tylko typ karty graficznej Intela, ale także między innymi rodzaj procesora, RAM-u czy konfiguracja monitorów. Do Intela trafiają także dane na temat urządzeń plug and play oraz sprzętu streamingującego dane na komputer w ramach tej samej sieci LAN (na przykład model telewizora smart).

Jako powód wprowadzenia modułu telemetrycznego jest oczywiście podawana chęć ulepszania przez Intel własnych produktów i usług. Zapewne wielu osobom nie spodoba się ten element sterowników, ale należy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, z procesu można się całkowicie wypisać i w takiej sytuacji dane nie będą wysyłane. Po drugie, jeśli ktoś zdecyduje się zainstalować moduł telemetryczny, to Intel deklaruje pełną anonimowość danych. To oznacza, że są one zbierane do celów statystycznych i osoby je opracowujące nie będą mogły zidentyfikować, z którego konkretnie urządzenia pochodzą. Po trzecie wreszcie, podobny moduł posiadają także sterowniki NVIDII i nie jest on w tym przypadku opcjonalny. Do jego wyłączenia trzeba użyć zewnętrznej aplikacji, takiej jak na przykład NVClenstall. Opcjonalną telemetrię posiadają także sterowniki AMD. Jest to po prostu znak naszych czasów.

