Chcesz wypożyczyć kartę graficzną Intel ARC A770? Jest taka możliwość na PurePC! Sprawdź co trzeba zrobić...

Jeśli macie chwilę wolnego czasu, lubicie eksperymentować i chcielibyście spróbować czegoś nowego... to mamy dla Was ciekawą propozycję. Spokojnie - nasza inicjatywa nie dotyczy wymiaru matrymonialnego lecz stricte technologicznego. Jesteśmy bowiem w posiadaniu pięciu egzemplarzy karty graficznej Intel ARC A770 Limited Edition, które chcielibyśmy wypożyczyć do sprawdzenia naszym czytelnikom. Będzie to okazja do zweryfikowania jak w praktyce spisuje się trzeci gracz mający ambicje rywalizować z NVIDIA i AMD...

Chcesz wypożyczyć kartę graficzną Intel ARC A770 Limited Edition? Jest taka możliwość na PurePC! Sprawdź co trzeba zrobić...

Jeśli chcesz sprawdzić GPU Intela u siebie i podzielić się swoją opinią z naszą społecznością, to dobrze trafiłeś. Sprawa w gruncie rzeczy jest bardzo prosta - najpierw korzystając z formularza zgłoszeniowego, deklarujecie że chcielibyście wypożyczyć kartę graficzną Intel ARC A770 Limited Edition na dwutygodniowy okres testowy. Tutaj wystarczy podać adres email i imię. Następnie skontaktujemy się z pięcioma wybranymi osobami, a dopiero po ostatecznym potwierdzeniu konieczny będzie adres do wysyłki. Koszty kurierów są oczywiście po stronie redakcji. Muszę jednak uprzedzić, że wymagany jest dłuższy staż na portalu i spełnienie kilku warunków:

Posiadanie komputera umożliwiającego przetestowanie karty graficznej Intel ARC A770, jak również dostęp do popularnych gier np.: Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3, Dying Light 2 itp.

Umiejętności włączenia funkcji Resizable BAR w UEFI płyty głównej, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i ogólnej orientacji w sprawach ustawień platformy i gier.

Wykonanie kilku pomiarów w grach, niekoniecznie bardzo szczegółowych z zapisywaniem FPS, ale pozwalających określić jakość rozgrywki i stabilność na karcie Intela.

Mile widziana byłaby również opinia o Intel XeSS, czyli metodzie upscalingu konkurencyjnej dla DLSS I FSR, dającej najlepsze efekty właśnie na kartach tego producenta (LINK).

Finalnie wszystko razem poprosilibyśmy dodać do formularza w formie zwięzłej opinii, odpowiadając zarazem na kilka gotowych pytań w ankiecie odnośnie wrażeń z użytkowania.

Materiały będą opublikowane w formie zbiorczej na łamach PurePC, więc zdolność przekształcania myśli w namacalną formę również jest niezbędna (korektę zapewniamy).

Powyższe wytyczne i proces weryfikacji mają zagwarantować rzetelne sprawdzenie produktów w warunkach domowych, aby reszta czytelników otrzymała wartościowe opinie. Dlatego liczymy na liderów naszej społeczności, posiadających największą wiedzę i autorytet chociażby w postaci merytorycznych komentarzy. Oczywiście, nie chodzi o wielostronicowe opracowanie, tylko wrażenia poparte kilkoma wynikami, a jeśli wszyscy posiadaliby grę X/Y/Z, wówczas opinie byłyby spójniejsze. W kwestii pisemnej wystarczy maksymalnie 2000-3000 znaków, czyli niespełna jedna strona Word, ale pozostajemy otwarci na Wasze inicjatywy. W tym również jesteśmy w stanie pomóc, znaczy się od strony gramatycznej, nie opiniotwórczej :)