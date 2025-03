Humble Choice z solidnym i opłacalnym lutowym pakietem. Na czele Life is Strange: True Colors, Scorn i Destroy All Humans! 2

Oprócz choćby regularnych sezonowych promocji, istnieje dziś całkiem sporo okazji dla osób pragnących ograć tytuły z ostatnich lat za rozsądne kwoty. Jednym z bardziej opłacalnych tego typu zjawisk jest funkcjonująca już od kilkunastu lat platforma Humble Bundle, gdzie można w dużej mierze regulować, ile chcemy zapłacić. W szczególności warto sprawdzać comiesięczne pakiety w ramach Humble Choice. Teraz na przykład poznaliśmy zestaw na luty.

W lutym w ramach Humble Choice dostaniemy kolejną ósemkę różnorodnych tytułów, w tym Life is Strange: True Colors, Scorn i Destroy All Humans! 2.

Mijają już dwa lata, odkąd mamy tylko jedną subskrypcję w ramach Humble Choice. Za 11,99 dolarów gracz będzie mógł skorzystać z oferty obowiązującej w danym miesiącu. Jeśli chodzi o luty, mamy tutaj trzy główne pozycje. Life is Strange: True Colors to kolejna odsłona epizodycznych gier przygodowych z roku 2021. Wcielamy się tam w Alex Chen - dziewczynę posiadającą moc absorbcji i manipulacji emocjami innych osób, co nierzadko obraca się przeciwko niej. Przybywa ona do pewnego miasteczka, w którym tragicznie zginąć miał jej brat. Scorn zaś jest niezwykle oryginalną pierwszoosobową grą akcji łączącą w sobie elementy horroru i SF nawiązujące bezpośrednio do twórczości H.R. Gigera czy Beksińskiego. Destroy All Humans! 2 - Reprobed to z kolei remake popularnej humorystycznej gry akcji od Pandemic, gdzie kierujemy żądnym zemsty Obcym, który dąży do zagłady ludzkości.

Oferta obejmuje też Beacon Pines, niezależna hybryda metroidvanii i przygodówki, gdzie jako mieszkaniec tytułowego miasteczka wypełnionego antropomorficznymi zwierzętami staramy się rozwiązać zagadkę związaną z pewnymi dziwacznymi wydarzeniami. W There is No Light walczymy z demonami w postapokaliptycznym świecie w stylistyce retro, a Children of Silentown pozwala wcielić się w dziewczynkę badającą sprawę zaginionych członków miasteczka otoczonego przez las pełen potworów. Oaken jest urokliwą turową grą typu roguelike, w której przemierzamy mityczny świat, a znowu Snowtopia: Ski Resort Builder stanowi propozycję dla fanów strategii ekonomicznych - w tym przypadku związaną z ośrodkiem narciarskim.

All these, and more, are yours to keep in this month's Humble Choice! https://t.co/VSMi9VIhb4 pic.twitter.com/G9ymWoC8Tz — Humble Bundle (@humble) February 6, 2024

Źródło: Humble Bundle (Twitter/X)