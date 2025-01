HONOR znów w Polsce. Powrót marki zbiegł się z polską premierą smartfonów Magic5 Pro, Magic5 Lite i Magic Vs

HONOR oficjalnie ogłosił wejście (a właściwie to powrót) do Polski. Już wkrótce do sprzedaży w naszym kraju trafią tym samym flagowe modele HONOR Magic5 Pro oraz HONOR Magic Vs, a także nieco przystępniejszy cenowo model HONOR Magic5 Lite. Na sklepowych półkach możemy się ich spodziewać w trzecim kwartale tego roku. Jak zapowiadają przedstawiciele firmy – to dopiero początek ekspansji marki HONOR w Polsce.

Być może pamiętacie, że marka HONOR należała kiedyś do Huawei'a, jednak po sankcyjnych zawirowaniach na linii USA-Chiny, HONOR został sprzedany, dzięki czemu dziś wciąż może oferować usługi Google. Przedstawiciele marki ogłosili właśnie, że wracają do Polski z pełnym impetem. To dobrze, zwłaszcza że chwilę temu dowiedzieliśmy się o wycofywaniu się z naszego rynku marki Vivo. Tenże powrót zbiegł się z zapowiedzią polskiej dostępności smartfonów Magic5 Pro, Magic5 Lite i składanego Magic Vs. Modele te globalnie zadebiutowały w okolicach MWC 2023, a więc w lutym tego roku. Wówczas to poznaliśmy więc pełną specyfikację urządzeń, a dziś znana jest nam także ich polska cena. I tak za model HONOR Magic5 Pro przyjdzie nam zapłacić 5499 zł, za HONOR Magic5 Lite - 1599 zł, a za HONOR Magic Vs - 7499 zł.

Pierwszym modelem, który trafi do sprzedaży będzie HONOR Magic5 Pro - lider rankingu DXOMARK w kategorii „wyświetlacz" oraz zdobywca złotego wyróżnienia w kategorii „aparat". Jak reklamuje producent, urządzenie zostało wyposażone w potrójny aparat główny 50 MP, wspierany przez algorytm HONOR Image Engine, poprawiający jakość wykonywanych fotografii. System HONOR Falcon ma zaś pozwolić na natychmiastowe robienie zdjęć, zarówno w dzień, jak i w nocy. Funkcja AI Motion Sensing Caputre zaproponuje z kolei wybranie idealnego kadru na podstawie wielu zdjęć wykonanych 1,5 s przed i po naciśnięciu przycisku migawki. Ponadto aparat wyposażono w 3,5-krotny zoom optyczny i 100-krotny cyfrowy. Oprócz sekcji foto, smartfon można pochwalić za pełną wodoszczelność (IP68), ekran 120 Hz i ładowanie Qi.

HONOR Magic5 Pro Ekran 6,81" OLED, 1312 x 2848 px, 120 Hz System operacyjny, nakładka Android 13, MagicOS 7.1 Procesor Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Pamięć RAM 8 ,12 lub 16 GB LPDDR5X Pamięć wewnętrzna 256 lub 512 GB UFS 4.0 Wymiary 163 x 77 x 9 mm Waga 219 g Akumulator 5100 mAh, 66 W, 50 W Qi Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC, USB 3.1 (DP 1.2) Aparat tylny 50 + 50 + 50 MP (szeroki, ultraszeroki, tele) Aparat przedni 12 MP + TOF 3D Cena od 5499 zł

HONOR Magic5 Lite to w rankingu DXOMARK z kolei lider kategorii „bateria". Dzięki zastosowaniu ogniwa o pojemności 5100 mAh ma on wszak oferować 29 godzin słuchania muzyki z YouTube Music, 24 godziny oglądania filmów na YouTubie, 19 godzin przeglądania TikToka, do 21 godzin korzystania z mediów społecznościowych lub do 11 godzin grania w gry mobilne. Co więcej, zaledwie 30 minut pod ładowarką ma pozwolić nawet na 12,5 godziny streamowania wideo. Wytrzymałą baterię uzupełnia 120-hercowy, zakrzywiony ekran AMOLED, 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695 oraz system HONOR RAM Turbo, zwiększający dostępną pamięć 6 GB RAM o dodatkowe 5 GB. Ponadto urządzenie posiada cienką, 7,9 mm obudowę oraz potrójny aparat z 64 MP jednostką na czele.

HONOR Magic5 Lite Ekran 6,67" AMOLED, 1080 x 2400 px, 120 Hz System operacyjny, nakładka Android 13, MagicOS 7.1 Procesor Snapdragon 695 5G Pamięć RAM 6 GB Pamięć wewnętrzna 128 GB Wymiary 162 x 74 x 8 mm Waga 175 g Akumulator 5100 mAh, 40 W Łączność 5G, WiFi 5, BT 5.1, NFC, USB 2.0 Aparat tylny 64 + 5 + 2 MP (szeroki, ultraszeroki, makro) Aparat przedni 16 MP Cena 1599 zł

Prezentację "nowości" zakończmy składanym modelem HONOR Magic Vs, będącym następcą dostępnego wyłącznie w Chinach HONORa Magic V. Smartfon ów wyposażono w dwa ekrany OLED, przy czym zewnętrzny (6,45") jest odświeżany z częstotliwością 120 Hz, zaś wewnętrzny (7,9") z częstotliwością 90 Hz. Wygląda więc na to, że producent miał w zamyśle, aby to zewnętrzny wyświetlacz był tym głównym, a wewnętrzny służył nam okazjonalnie, np. przy pracy na kilku aplikacjach. Urządzenie jest napędzane przez układ Snapdragon 8+ Gen 1, ma głośniki stereo, akumulator o pojemności 5000 mAh oraz zestaw aparatów z 54-megapikselową jednostką (Sony IMX800) na czele. Pełną specyfikację zamieszczamy w tabeli poniżej.

HONOR Magic Vs Ekran wewnętrzny 7,9", OLED, 1984 x 2272 px, 90 Hz Ekran zewnętrzny 6,45", OLED, 1080 x 2560 px, 120 Hz System operacyjny, nakładka Android 13, MagicOS 7.1 Procesor Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Pamięć RAM 8 lub 12 GB LPDDR5X Pamięć wewnętrzna 256 lub 512 GB UFS 4.0 Wymiary po rozłożeniu 160 x 142 x 6 mm Wymiary po złożeniu 160 x 73 x 13 mm Waga 261 g Akumulator 5000 mAh, 66 W Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC, USB 3.1 (DP 1.2) Aparat tylny 54 + 50 + 8 MP (szeroki, ultraszeroki, tele) Aparat przedni 16 MP Cena od 7499 zł

