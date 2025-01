Redmi 12 debiutuje w Polsce. W tej cenie i konfiguracji zanosi się nam na rozchwytywanego budżetowca

Obecnie na rynku niewiele jest smartfonów w cenie poniżej 1000 zł, które warte byłyby większej uwagi. Wszystko może się zmienić jednak za sprawą debiutującego właśnie Redmi 12 - urządzenia pracującego w oparciu o procesor MediaTek Helio G88 i 4 GB pamięci RAM. Telefon wyceniono na 799 zł, jednak z okazji 7. rocznicy obecności marki Xiaomi w Polsce, będzie go można kupić już za 599 zł. Promocja ta potrwa od 22 czerwca od godz. 17:00 do 25 czerwca do godz. 23:59.

Redmi 12 prezentuje rozsądne, choć wciąż dość podstawowe parametry. W tej jednak cenie zanosi się nam na rozchwytywanego budżetowca.

Redmi 12 cechuje się 6,79-calowym ekranem IPS o odświeżaniu do 90 Hz. Jak już wspomnieliśmy, sercem urządzenia jest układ Mediatek Helio G88, znany z takich smartfonów jak realme C55 czy Infinix Note 12. Do dyspozycji dostajemy także rozsądne 4 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz 128 GB pamięci na dane (eMMC 5.1). Smartfon cechuje się ponadto potrójnym zestawem aparatów z 50-megapikselową jednostką na czele, ochroną przed zachlapaniem (IP53), hybrydowym DualSIM-em oraz czytnikiem linii papilarnych umieszczonym na boku.

Co ciekawe, pamięć na dane można rozszerzyć dzięki kartom microSD o pojemności do 1 TB. Na wyposażeniu odnajdziemy ponadto złącze słuchawkowe 3,5 mm jack, a także podczerwień, dzięki której smartfon może być używany np. jako pilot do sterowania innymi urządzeniami w domu (chociażby telewizorem). Producent obiecuje, że zastosowany tu akumulator o pojemności 5000 mAh ma wystarczyć na 133 godziny odtwarzania muzyki, 26 godzin czytania lub 16 godzin oglądania filmów. W polskich sklepach telefon pojawi się w wersji czarnej oraz błękitnej.

Redmi 12 Ekran 6,79", 2460 x 1080 px, 90 Hz System operacyjny Android 13 Procesor, procesor graficzny MediaTek Helio G88, Mali-G52 MC2 Pamięć RAM 4 GB Pamięć wewnętrzna 128 GB Wymiary i waga 169 x 76 x 8 mm, 199 g Bateria 5000 mAh, 18 W Klasa odporności IP53 Łączność 4G, WiFi 5, NFC, BT 5.3, IrDA Aparat tylny 50 MP, f/1.8 - główny

8 MP, f/2.2, 120˚ - ultraszeroki

2 MP, f/2.4 - makro Maksymalna jakość nagrywanego wideo FHD@30fps Aparat przedni 8 MP, f/2.1 Cena na premierę 599 zł (później 799 zł)

Źródło: Redmi