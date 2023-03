Redmi Watch 3 - nowy smartwatch z GPS-em debiutuje w Polsce. Poprawiona specyfikacja i wciąż przystępna cena

Dzisiaj (30 marca 2023 r.) swoją premierę w Polsce ma nowy inteligentny zegarek od Xiaomi - Redmi Watch 3. O samym smartwatchu wiedzieliśmy już chwilę temu, jednak dopiero teraz znamy oficjalne polskie ceny i możemy nabyć go bezpośrednio z półki sklepowej. Zegarek nie wyróżnia się wyglądem, szczególnie jeśli spojrzymy na poprzednie modele, aczkolwiek jego specyfikacja została znacznie poprawiona, a mimo wszystko cena nie zwala z nóg.

Największa zmiana, jaka dotknęła zegarek to jego ekran. Zastosowano w nim 1,75" AMOLED-owy wyświetlacz o rozdzielczości 390 x 450 px i odświeżaniu wynoszącym 60 Hz. Oczywiście możemy liczyć w tym wypadku na funkcję Always on Display. Jasność sięga tutaj 600 nitów, więc nie powinniśmy mieć problemu z czytelnością w umiarkowanie słoneczne dni. Design smartwatcha pozostał praktycznie bez zmian, jednak zdecydowano się dodać trochę "akcentu urządzenia premium". Po bokach ujrzymy teraz tworzywo imitujące metal. W kwestii "wyglądu" możemy standardowo liczyć na ponad 200 wbudowanych tarcz do wyboru. Dostępne są dwie wersje kolorystyczne zegarka: czarny oraz kość słoniowa. Mamy możliwość także zmiany paska. Wybór ogranicza się do koloru limonkowego bądź morskiego, który bardziej uderza jednak w odcień turkusowy. Zegarek może monitorować nasz puls oraz poziom natlenienia krwi.

Smartwatch jest wodoszczelny w klasie 5 ATM. Przydatną funkcją do rozmów telefonicznych będzie mikrofon z aktywną redukcją szumów oraz wbudowany głośnik. Jeśli zaś chodzi o aspekty łączności, to urządzenie wyposażono w Bluetooth 5.2 LE, a także moduł GPS. Przechodząc do akumulatora, zastosowano tu ogniwo o pojemności 289 mAh, a Xiaomi deklaruje, że czas pracy zamyka się w 12 dniach. Redmi Watch 3 dostępny jest od dziś w internetowych sklepach producenta, oraz popularnych sieciach sprzedających sprzęt elektroniczny. Za urządzenie przyjdzie nam zapłacić 449 zł. Nie jest to zbyt wygórowana kwota, zważywszy na specyfikację.

Źródło: Xiaomi