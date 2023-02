Xiaomi Buds 4 Pro oraz Xiaomi Watch S1 Pro - premiera słuchawek TWS z LDAC oraz smartwatcha z ekranem AMOLED

Główną premierą dnia dzisiejszego jest bezapelacyjnie seria smartfonów Xiaomi 13. Jednak to nie wszystkie nowości, które zostały dziś zaprezentowane podczas premiery w Barcelonie. Otóż już jutro (27 lutego 2023 r.) w sklepach pojawi się nowy smartwatch producenta, z kolei 8 marca 2023 r. do sprzedaży trafią dokanałowe słuchawki. Warto przypomnieć, że te w dniach 27 lutego - 7 marca będą dorzucane jako gratis do zamówień przedsprzedażowych smartfonów Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro.

Dziś, 26 lutego 2023 r., obok smartfonów Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro zadebiutowały także słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Xiaomi Buds 4 Pro oraz smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro.

Słuchawki Xiaomi Buds 4 Pro wykorzystują technologię LDAC firmy Sony, która umożliwia przesyłanie danych z prędkością do 990 kbps i z głębią bitową do 32 bitów, wraz z obsługą formatu Hi-Res Audio Wireless. Xiaomi Buds 4 Pro mają również nieźle zapowiadające się możliwości aktywnej redukcji szumów (do 48 dB), która izoluje użytkowników od hałasu. Dzięki temu użytkownicy mogą się skupić, nawet na ruchliwej ulicy czy w samolocie. Urządzenie oferuje także coraz popularniejszą funkcję kierunkowego dźwięku przestrzennego, która wykrywa ruchy głowy użytkownika i odpowiednio dostosowuje dźwięk w słuchawkach. Xiaomi Buds 4 Pro powinny dzięki temu przypaść do gustu m.in. miłośnikom filmów i seriali.

Pchełki mogą się również pochwalić długą żywotnością baterii, działając do 9 godzin na jednym ładowaniu (38 godzin przy korzystaniu z etui). Słuchawki te obsługują ponadto ładowanie bezprzewodowe. Aby zmaksymalizować wygodę i wydajność, umożliwiają użytkownikom płynne przełączanie się między dwoma sparowanymi urządzeniami, np. smartfonem i komputerem (multipoint). Słuchawkom dedykowane jest też aplikacja mobilna, dzięki której można dowolnie dostosować chociażby ich brzmienie. Całość dostępna będzie w złoto-beżowej oraz czarnej wersji kolorystycznej. Sprzęt wyceniono na 949 zł.

Smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro łączy klasyczne wzornictwo eleganckiego zegarka z technologią. Zegarek wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,47 cala, obrotową koronę i odporne na zarysowania szafirowe szkło pokrywające ekran. Będzie dostępny w dwóch różnych wariantach kolorystycznych: w srebrnej obudowie z brązowym skórzanym paskiem oraz w czarnej obudowie z czarnym paskiem wykonanym z odpornego polimeru. Użytkownicy mają do wyboru ponad 100 tarcz zegarka. Uniwersalne trzpienie mocujące pozwalają na łatwą wymianę pasków, co zwiększa uniwersalność urządzenia.

Zegarek śledzi w czasie rzeczywistym informacje dotyczące ponad 100 aktywności sportowych. Dla biegaczy przygotowano 10 programów, wstępnie skonstruowanych tak, aby odpowiadały różnym potrzebom kondycyjnym, w tym kombinacje bieg/chód dla początkujących, treningi ukierunkowane na spalanie tłuszczu lub wytrzymałość, a nawet treningi interwałowe specjalnie dla wzmocnienia serca i płuc. Urządzenie oferuje również szereg funkcji monitorujących dane treningowe i stan zdrowia, obejmujących spalone kalorie, intensywność ćwiczeń, monitorowanie snu, tętno i natlenienie krwi (SpO₂), co pozwala użytkownikom śledzić codzienne postępy.

Bateria wystarczać ma tu na 14 dni pracy, a także szybko się ładować. 10-minutowe doładowanie ma wszak zapewniać energię na kolejne dwa dni typowego użytkowania. Zegarek jest ponadto wodoszczelny (5 ATM) i wyposażony w głośnik, a algorytm redukcji szumów ma pozwalać użytkownikom na płynną i wyraźną komunikację podczas połączeń telefonicznych. Xiaomi Watch S1 Pro będzie dostarczany wraz z wygodną stacją dokującą do ładowania bezprzewodowego, która to jest w stanie naładować urządzenie do 100% w 85 minut. Smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro wyceniono na 1499 złotych.

Źródło: Xiaomi