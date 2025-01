realme 11 Pro 5G oraz realme 11 Pro+ 5G - premiera nowej serii smartfonów. Atrakcyjna cena oraz bardzo oryginalny design

Za nami polska premiera kolejnej linii smartfonów od realme. Seria 11 mocno stawia na kwestie związane z designem, co widać zwłaszcza po beżowej wersji kolorystycznej, której tylna część obudowy została pokryta wegańską skórą. Urządzenia mają nam jednak więcej do zaoferowania niż tylko wygląd: przyzwoity AMOLED-owy ekran, kilka wariantów pamięciowych oraz całkiem szybkie ładowanie. Na dodatek cena jest niewygórowana.

Najbardziej przykuwająca wzrok jest wspomniana beżowa wersja, którą opracowywał projektant Matteo Menottim pracujący wcześniej dla firmy Gucci. Oczywiście nie każdemu przypadnie ona do gustu, albowiem jest to bardzo indywidualna kwestia. Mimo tego, że oba smartfony mają z tyłu tę samą okrągłą wyspę aparatów, to wszystkie oczka wykorzystane są jedynie w wersji "+". W podstawowej wersji zobaczymy główną 100 MP jednostkę z przysłoną f/1,75 oraz optyczną stabilizacją obrazu, a także 2 MP obiektyw makro. Z kolei mocniejszy wariant zaoferuje nam pod tym względem 200 MP aparat główny ze światłem f/1,69, który również posiada OIS, szerokokątny o rozdzielczości 8 MP i kącie widzenia wynoszącym 112 stopni, jak również 5 MP oczko do bliższych ujęć. Przedni aparat także będzie się różnić - w tańszym modelu zastosowano 16 MP jednostkę ze światłem f/2,45, natomiast w droższym 32 MP z tą samą przysłoną. Oba urządzenia wyposażono w procesor MediaTek Dimensity 7050 - jest to 8-rdzeniowa jednostka o maksymalnym taktowaniu 2,6 GHz. Wspiera go układ graficzny Mali-G68 MC4 oraz od 8 do 12 GB pamięci RAM.

realme 11 Pro 5G Realme 11 Pro+ 5G Procesor MediaTek Dimensity 7050 8 x 2,6 GHz Układ graficzny Mali-G68 MC4 Wyświetlacz 6,7" AMOLED, 2412 x 1080 px, 120 Hz, 950 nitów

5000000:1, 100% DCI-P3, 1,07 mld kolorów Pamięć RAM 8 GB 12 GB Pamięć wbudowana 256 / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB Aparaty tylne Główny ProLight 100 MP f/1,75, OIS

Makro 2 MP f/2,4 Główny 200 MP f/1,69, AF, OIS

(Samsung ISOCELL HP3)

Szerokokątny 8 MP f/2,2, 112˚, 1/4,0"

Makro 5 MP f/2,4 Aparat przedni 16 MP, f/2,45 32 MP f/2,45 Klasa odporności - - Akumulator 5000 mAh, litowo-jonowy Łączność i komunikacja Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G

GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NFC Złącza i porty Slot na dwie karty SIM, USB typu C Ładowanie 67 W przewodowe 100 W przewodowe Wersje kolorystyczne Czarny, Beżowy Wymiary 161,6 x 73,9 x 8,2 mm 161,6 x 73,9 x 8,7 mm System operacyjny Android 13 z nakładką realme UI 4.0 Waga 185 g 183 g Cena 8 / 128 GB - 1799 zł

8 / 256 GB - 1999 zł 12 / 512 GB - 2399 zł

Jednym z ciekawszych elementów jest tutaj zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 6,7-cala, rozdzielczości 2412 x 1080 px oraz odświeżaniu 120 Hz. Próbkowanie dotykowe wynosi 1260 Hz, natomiast jasność szczytowa to 950 nitów. Opcje pamięciowe w podstawowym modelu są dwie: 256 i 512 GB. Z kolei drugi wariant Pro+ ma do wyboru także wersję 1 TB. Smartfony posiadają akumulator o pojemności 5000 mAh, który naładujemy z mocą 67 lub 100 W. Na pokładzie znalazło się również miejsce na moduły łączności bezprzewodowej, takie jak Wi-Fi 6 czy Bluetooth 5.2. Jest też wsparcie dla wielu systemów satelitarnych, w celu lepszego ustalenia naszej pozycji. Dla niektórych brakiem może się okazać nieobecność gniazda mini-jack 3,5 mm. Jedenastą serię możemy kupić w polskich sklepach z elektroniką już od 1799 zł za podstawowy model 8 / 128 GB lub 2399 za najlepiej wyposażony wariant (realme 11 Pro+ 5G) 12 / 256 GB.

Aktualizacja: Smartfony realme 11 Pro+ 5G oraz realme 11 Pro 5G (8/256 GB) są na start dostępne w obniżonych cenach o 200 zł. Tak więc za pierwszą pozycję przyjdzie nam zapłacić 2199 zł, natomiast za drugą 1799 zł.

Źródło: realme