Test realme GT 2 Pro. Sprawdziliśmy piekielnie wydajny smartfon z najnowszym układem Snapdragon 8 Gen 1

Na minionych targach MWC 2022 w Barcelonie, realme zaprezentowało swój nowy flagowy smartfon. W zasadzie nie będzie przesadą, napisanie, iż jest to pierwszy sztandarowy model w historii tytułowego producenta. Okazuje się, że realme GT 2 Pro, bo tak nazywa się smartfon, to świetnie wyposażony, atrakcyjny wizualnie sprzęt, który oferuje użytkownikowi zestaw pożądanych cech. Możemy liczyć na szybkie ładowanie mocą 65 W. świetny zestaw fotograficzny, oryginalną fakturę plecków wykonaną z polimeru na bazie biomateriałów oraz donośne głośniki stereo. Jako że cena została ustalona na kwotę niższą niż w przypadku większości flagowców, producent musiał zastosować pewne oszczędności. Na szczęście nie dotyczą one wydajności, baterii oraz fotografii. Jaki jest więc realme GT 2 Pro?

Autor: Marcin Karbowiak

Marka realme przez lata kojarzona była z urządzeniami z niższej oraz ze średniej półki cenowej. Kiedy producent wszedł do Polski, okazało się, że jest w stanie zaoferować naszym klientom rozsądne cenowo produkty z odpowiednio dobranym zestawem wyposażenia. W zasadzie większość osób poszukująca smartfona dla siebie, mogła odnaleźć w portfolio produktowym realme model dla siebie. Wyjątek stanowią wymagający użytkownicy, którzy oczekują od urządzenia mobilnego „czegoś więcej”. Próbowano dotrzeć do wspomnianej grupy serią realme GT, ale udało się to jedynie częściowo. Urządzeniom bliżej było do solidnie wyposażonych średniaków, niż do flagowców. Zmianę w tej materii przynosi realme GT 2 Pro, który śmiało może rywalizować z podstawowymi wariantami sztandarowców konkurencji. Co takiego oferuje nam nowy smartfon, który mieliśmy okazję testować?

Sprawdziliśmy realme GT 2 Pro z układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Czy smartfon stanowi godną konkurencję dla Samsunga Galaxy S22 oraz Motoroli edge 30 Pro?

Smartfon realme GT 2 Pro został wyposażony w świetny ekran LTPO2 AMOLED o rozdzielczości 3216 x 1440 pikseli. 6,7-calowy panel wyświetla obraz w częstotliwości 120 Hz, a za jego ochronę odpowiada szkło Corning Gorilla Glass Victus. Nad wydajnością czuwa najnowszy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, GPU Adreno 730 oraz UFS 3.1. Pamięć operacyjna występuje w dwóch wariantach – 8 GB i 12 GB. Zdjęcia wykonamy przy użyciu głównego zestawu fotograficznego składającego się z 50 MP szerokokątnej jednostki, 50 MP ultraszerokiego kąta oraz 3 MP aparatu pozwalającego korzystać z trybu mikroskopu. Akumulator o pojemności 5000 mAh naładujemy mocą 65 W w niewiele ponad 30 minut. Mamy tu także popularny rozwiązania, takie jak Bluetooth 5.2 z aptX HD, WiFi 6 oraz NFC, a także głośniki stereo, do których wrócimy.

realme GT 2 Pro realme GT 5G Wyświetlacz 6,7-calowy LTPO 2 AMOLED

120 Hz

3216 x 1440 pix

20:9 6,43-calowy sAMOLED

120 Hz

2400 x 1080 pix

20:9 Procesor Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 888 Pamięć na dane 128 GB lub 256 GB 128 GB lub 256 GB Pamięć RAM 8 GB lub 12 GB 8 GB lub 12 GB Bateria 5000 mAh

65 W 4500 mAh

65 W Aparat główny 50 MP szeroki kąt f/1.8

50 MP ultraszeroki kąt f/2.2

3 MP mikroskop f/3.0 64 MP szeroki kąt f/1.8

8 MP ultraszeroki kąt f/2.3

2 MP makro f/2.4 Aparat przedni 32 MP f/2.4 16 MP f/2.5 Wymiary 163,2 x 74,7 x 8,2 mm (zielony) 158,5 x 73,3 x 9,1 mm (żółty) Waga 189 g (zielony) 186,5 g (żółty) Cena 3499 zł (8 GB + 128 GB)

3799 zł (12 GB + 256 GB) 2299 zł (8 GB + 128 GB)

2499 zł (12 GB + 256 GB)

Sprzęt występuje w dwóch wariantach pamięciowych. Za 3499 zł kupimy realme GT 2 Pro w opcji z 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane użytkownika. Wersja z 12 GB RAM i 256 GB UFS 3.1 to wydatek 3799 zł. Mamy więc smartfon, który jest droższy od „topowych średniaków”, ale nie tak drogi jak większość flagowców. To całkiem solidny punkt wyjścia, który pozwala zestawić go np. z Motorolą edge 30 Pro oraz Samsungiem Galaxy S22. W podobnej kwocie możemy zakupić również Apple iPhone 13, natomiast są to zupełnie inne platformy. Bazując na moich doświadczeniach z „trzynastką”, musiałbym uznać jej wyższość nad realme GT 2 Pro, ale oceńmy sprzęt pod kątem bezpośredniej konkurencji, czyli urządzeń z Androidem.