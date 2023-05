Hogwarts Legacy zadebiutuje znacznie później na Nintendo Switch - twórcy chcą dopracować grę na przenośną konsolę

Developerzy ze studia Avalanche Software postanowili rozbić premierę Dziedzictwa Hogwartu na kilka różnych terminów, w zależności od konkretnych platform. W lutym gra pojawiła się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series w swojej najlepszej formie. Wydanie na poprzednią generację (PlayStation 4, Xbox One) było kilkukrotnie opóźniane, aż w końcu gra zadebiutowała kilka dni temu - 5 maja. W tym wypadku opóźnienie faktycznie pomogło, bowiem gra wylądowała w całkiem niezłym stanie technicznym, biorąc pod uwagę ograniczenia obu sprzętów. Teraz potwierdzono przełożenie premiery na Nintendo Switch.

Hogwarts Legacy miał zadebiutować na Nintendo Switchu w lipcu, ale jest to już nieaktualny termin. Twórcy z Avalanche Software poinformowali o opóźnieniu premiery - Dziedzictwo Hogwartu na przenośnej konsoli pojawi się dopiero w listopadzie tego roku.

Dotychczas utrzymywano, że Dziedzictwo Hogwartu trafi na przenośną konsolę Nintendo w lipcu tego roku. Niestety termin ten nie zostanie dotrzymany - twórcy potwierdzili chęć dopracowania gry, podobnie jak miało to miejsce przy PlayStation 4 oraz Xbox One. Nowy termin premiery to 14 listopada, a więc mowa o solidnym poślizgu. Pozostaje mieć nadzieję, że dodatkowe miesiące wpłyną pozytywnie na proces optymalizacji, wszak Dziedzictwo Hogwartu ma swoje wymagania, a Nintendo Switch jest bądź co bądź mocno ograniczonym sprzętem.

Posiadacze Nintendo Switch w najbliższym czasie nie powinni mieć jednak powodów do zmartwień, bowiem na urządzeniu zadebiutowała właśnie długo wyczekiwana gra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, która wprawiła w zachwyt niemal wszystkich recenzentów. Co do Dziedzictwa Hogwartu, to producent oraz wydawca mają zapewne również spore nadzieje, że premiera na Nintendo jeszcze lepiej wpłynie na ogólną sprzedaż. Jeszcze przed premierą na PS4 oraz Xbox One, tytuł sprzedał się w liczbie 15 milionów egzemplarzy, generując przychód na poziomie miliarda dolarów. Dopracowane wydanie na NS daje dużą szansę na wzrost wyników.

Hogwarts Legacy launches on Nintendo Switch on 11/14/23. We know fans are looking forward to playing on Switch, therefore creating the best possible experience is our top priority. Thank you for your patience.



Available now on PS5 & PS4, Xbox X|S & Xbox One, and PC. pic.twitter.com/nADIeNbMvw — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) May 12, 2023

Źródło: Avalanche Software