Harry Potter: Quidditch Champions - w internecie pojawiły się fragmenty z rozgrywki. Trwają też zapisy do testów

Jeśli dorastaliście z serią powieści Harry Potter, to z pewnością wiecie, że kolejne przygody małego czarodzieja przenoszone do gier wideo były słabe lub co najwyżej tylko przeciętne. Tak naprawdę dopiero Hogwarts Legacy, które nie traktowało przecież bezpośrednio o Chłopcu Który Przeżył, odniosło konkretny sukces. Jednym z minusów wspomnianej produkcji był jednak brak Quiddicha - sportu czarodziejów uprawianego na latających miotłach.

Nadciąga pocieszenie dla osób, które rozczarowane były brakiem Quiddicha w Hogwarts Legacy. Mowa o grze Harry Potter: Quidditch Champions. Do sieci trafiły właśnie fragmenty z rozgrywki.

Uganianie się za złotym zniczem i unikanie kafli dopiero jednak przed nami. Może nie w obrębie wspomnianego wcześniej Dziedzictwa Hogwartu, ale w powstającej grze pt. Harry Potter: Quidditch Champions. Wygląda na to, że będzie to druga tego typu gra traktująca o tym sporcie czarodziejów. Pierwszą było wydane w 2003 roku Harry Potter: Mistrzostwa świata w Quidditchu. Niestety nowy tytuł studia Unbroken nie będzie tytułem wysokobudżetowym. Deweloper zatrudnia wszak tylko sto osób. Zresztą o tym, że będzie to gra raczej tylko dla największych fanów możemy dowiedzieć się oglądając materiały wideo, które wyciekły właśnie do sieci.

Materiały, które zebrane są chociażby w powyższym wideo pochodzą, jak się wydaje, z zamkniętych beta testów, więc na ten moment nie ma co szczególnie przejmować się zauważonymi ewentualnie bugami. Inna rzecz, że - jak już wspomnieliśmy - gra nie należy do półki AAA, a iście kreskówkowa grafika może odrzucić od siebie wielu potencjalnych graczy. Harry Potter: Quidditch Champions wciąż jeszcze nie zostało zaprezentowane oficjalnie, ale w sieci jest już nawet strona dedykowana grze. Oferuje ona zapisanie się do playtestów, nie informuje jednak nawet w przybliżony sposób, kiedy możemy spodziewać się premiery. Wracając jednak do opublikowanych zapisów z rozgrywki, zaznajamiają nas one min. z dynamicznym, dość efektownym gameplay'em oraz kreatorem postaci. Co do samej formuły gry, nie powinno nas zaskoczyć, że zabawa będzie przebiegała także w trybie multiplayer. Całość, gdy zostanie już ukończona, dostępna będzie zarówno na PC, jak i na konsole.

