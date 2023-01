GUNNIR przygotował układ graficzny Intel ARC A380 w formie wymiennej płytki MXM dla laptopów

GUNNIR był jedną z pierwszych firm współpracujących z Intelem przy tworzeniu niereferencyjnych projektów kart graficznych, wykorzystujących takie układy jak ARC A380 czy ARC A770. Tym razem chiński producent przygotował coś nietypowego, bardziej z myślą o rynku laptopów. Jeszcze kilka lat temu, dosyć często spotykanym standardem w notebookach (zwłaszcza tych grubszych i dopakowanych) był slot MXM z możliwością wymiany układu graficznego. GUNNIR przygotował taki projekt, jednak wykorzystanie takiego układu obarczone jest sporym ryzykiem.

GUNNIR przygotował nietypową formę układu graficznego Intel ARC A380. Zamiast kolejnej desktopowej karty, układ ACM-G11 umieszczono na płytce MXM w standardzie 3.1, przeznaczonej m.in. dla laptopów.

GUNNIR przygotował płytkę MXM w standardzie 3.1 i typie A (rozmiary 70 x 82 mm), na której umieszczono układ graficzny Intel ARC A380 oraz 6 GB pamięci GDDR6 na 96-bitowej szynie. Pod pewnymi względami jest to ulepszona wersja mobilnego ARC A370M, gdzie do dyspozycji mamy 4 GB pamięci o niższej prędkości i na 64-bitowej magistrali. Po podłączeniu płytki MXM z układem GPU do laptopa, ten będzie zgodny z interfejsem PCIe 4.0 x4 lub starszym standardem, jednak nadal z przyporządkowanymi tylko czterema liniami PCIe.

GUNNIR Intel ARC A380 w formacie MXM wykorzystuje pełny rdzeń ACM-G11 z 8 blokami Xe i 1024 procesorami FP32. Taktowanie rdzenia wynosi 2000 MHz (dla mobilnego ARC A370M to zaledwie 1550 MHz), a pamięć GDDR6 pracuje z efektywną szybkością 15,5 Gbps (14 Gbps w przypadku mobilnego ARC A370M). TGP układu sięga domyślnie 50 W z opcją zwiększenia do 75 W. Przygotowanie takiej wersji układu Intel ARC A380 obarczone jest jednak sporym ryzykiem. Przede wszystkim od standardu MXM w ostatnich latach się odchodzi na rzecz lutowania wszystkiego na płycie głównej. Współczesne laptopy praktycznie nie korzystają już z tego rozwiązania. Z kolei starsze urządzenia mogą okazać się niekompatybilne. Wszak układy graficzne Intela mają swoje specyficzne wymagania, by móc optymalnie działać. Wykorzystanie magistrali PCIe 4.0 oraz aktywnej funkcji Resizable BAR to tylko początek.

