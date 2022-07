GTA 6 z nowymi szczegółami - kobieca bohaterka, powrót do Vice City oraz... największa w historii serii cenzura

Rockstar od dłuższego czasu pracuje nad nową odsłoną Grand Theft Auto. By zwiększyć liczbę pracowników przy największym w historii projekcie studia, większość osób pracujących nad Red Dead Online przeniesiono do nowego GTA. O produkcji w obszernym artykule na portalu Bloomberg wypowiedział się Jason Schreier. Dzięki temu dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek na temat produkcji, choć nie wszyscy będą zadowoleni z tego, co poruszono w tekście.

Jason Schreier z portalu Bloomberg opublikował obszerny artykuł dotyczący produkcji GTA 6. Potwierdza on wprowadzenie kobiecej bohaterki, powrót do miasta Vice City... oraz szeroko zakrojoną cenzurę.

Słynny dziennikarz potwierdził przede wszystkim wprowadzenie kobiecej protagonistki, obok drugiego głównego bohatera. Według źródła, kobieta będzie miała latynoskie pochodzenie, a w ducie z drugą postacią stworzą parę inspirowaną amerykańskimi przestępcami - Bonnie oraz Clyde. Akcja GTA 6 ma toczyć się na terenach przypominających współczesne Miami oraz okolice. Z tego powodu można łatwo wywnioskować, że do produkcji powróci Vice City, tyle że w uwspółcześnionej wersji, podobnie jak było to z Los Santos w GTA V.

Jason Schreier omawia w swoim artykule również warunki pracy w Rockstar Games. Przede wszystkim studio miało w końcu pozbyć się uciążliwego crunchu, co było charakterystyczne w przypadku ostatnich produkcji, tj. GTA V oraz Red Dead Redemption 2. Rockstar ma również zmienić podejście do słynnej otoczki Grand Theft Auto, gdzie zawsze obśmiewano różnorodne grupy społeczne istniejące w Ameryce (i nie tylko). Według artykułu, tym razem twórcy pójdą w kierunku daleko idącej cenzury, by nie obrazić żadnych z mniejszych grup społecznych. Przy okazji Jason Scherier opublikował informację, jakoby pracownicy Rockstara potwierdzili, że prace nad nowym Grand Theft Auto potrwają jeszcze przynajmniej 2 lata - spore opóźnienia wynikły przede wszystkim ze zmian w funkcjonowaniu studia (wspomniany crunch).

Źródło: Bloomberg