GTA 6 z wielkim wyciekiem informacji. Do sieci trafił 121-stronicowy dokument, zdradzający szczegóły produkcji

Zagęszczenie informacji na temat GTA 6 przybiera ostatnio na sile i nie zdziwię się, jeśli jest to zapowiedź zbliżającego się, oficjalnego ogłoszenia nowej produkcji od Rockstar. Dziś mamy do czynienia wszak nie z byle ploteczką, a ze 121-stronicowym dokumentem, który w szczegółach opisuje elementy nadchodzącej gry, takie jak historia, mapa czy postaci. Zgodnie z dokumentem, GTA 6 jest w produkcji już od 2014 roku, co tym bardziej zwiastuje rychłą zapowiedź.

Jeden z redditerów przygotował 121-stronicowy dokument, w którym zebrał rzekome informacje o GTA 6 wprost od deweloperów z Rockstar.

Jak to z przeciekami zwykle bywa, nie możemy naturalnie mieć stuprocentowej pewności, że dokument rzeczywiście bazuje na dotychczasowych pracach studia Rockstar. Został bowiem przygotowany przez internautę skrywającego się na Reddicie pod nickiem u/GTA_VI_Leak, i może być wyłącznie zbiorem dotychczasowych plotek oraz efektem analiz / oczekiwań (wyobraźni) fana. Ten twierdzi jednak, że dane pochodzą wprost od producenta. No więc o czym w nich doczytamy? Z kwestii technicznych, GTA 6 ma być w produkcji już ósmy rok, a powstaje na silniku RAGE. Historia ma oferować około 4500 minut zabawy, zaś mapa obszar wynoszący aż 360 kilometrów kwadratowych. Fabuła osadzona będzie w 2023 roku, rozegra się na przestrzeni trzech aktów, zaś głównymi bohaterami będą dwaj mężczyźni (Ricardo i Casey) oraz jedna kobieta (Rose). Budżet produkcji szacowany jest na 500 milionów dolarów, zapowiedź planowana jest na trzeci kwartał bieżącego roku, a premiera - na koniec 2024.

To oczywiście nie koniec rewelacji, ale ze względu na to, jak pokaźny jest dokument (możecie zapoznać się z nim samodzielnie klikając tutaj), przytoczymy tylko te najważniejsze kwestie. I tak, w akcie pierwszym trafimy do Vice City i wcielimy się w Ricardo - kolumbijskiego agenta specjalnego, który ma obsesję na punkcie bogactwa i władzy, a który zaczyna swą karierę w Vice City jako przemytnik. Drugi akt dotyczyć będzie Casey'a, którego losy pokrzyżują się z Little Jacobem z GTA 4, zaś w akcie trzecim wcielimy się w Rose - najbardziej opanowaną bohaterkę, która pełniąc zawód policjantki, zakochuje się w Ricardo (brzmi trochę jak peruwiańska telenowela, ale cóż...). W GTA 6 mają ponadto pojawić się dobrze znane nam postacie takie jak Nikko Bellic i Roman, Bruce Kibutz, Poppy Mitchell, Bruce Spade, Miranda Cowan, Gay Tony, Candy Suxx, Yusur Amir, czy Juan Strickler. Warto jeszcze wspomnieć, że w GTA 6 dużo trudniej niż dotąd będzie nam zdobywać gotówkę, choć gracz będzie mógł ubiegać się o kartę kredytową w growym banku. Prawdopodobnie planowane są już także przynajmniej dwa fabularne DLC, przy czym każde ma oferować od 15 do 20 godzin zabawy.

