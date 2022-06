GTA 6 - nowe informacje o fabule gry wskazują na obecność dwójki bohaterów oraz kilku różnych miejsc akcji

Wiemy już od kilku miesięcy, że Rockstar pracuje nad nową grą z serii Grand Theft Auto. Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższego roku otrzymamy odświeżoną wersję GTA IV wraz z dodatkami w ramach pakietu Episodes from Liberty City. Choć producent obecnie milczy na temat nowego GTA, w sieci pojawiła się garść nieoficjalnych informacji, związanych przede wszystkim z fabularnym motywem nadchodzącej produkcji.

Według informacji opublikowanych przez użytkownika Twittera - Matheusvictorbr (przez Xfire), nowe GTA wprowadzi dwójkę bohaterów - rodzeństwo (bliźniaki), które w młodym wieku straci oboje rodziców przez jeden z narkotykowych karteli. Główna akcja gry ma mieć rzekomo miejsce w latach 20 XXI wieku, gdy drogi wspomnianego rodzeństwa zaczną się krzyżować ze sobą. Mężczyzna będzie działał w ramach organizacji DOA (fikcyjna organizacja w świecie GTA, której celem jest walka z narkotykowymi kartelami), z kolei kobieta będzie częścią gangu, który jest odpowiedzialny za śmierć rodziców. Choć bohaterka będzie częścią kartelu, w rzeczywistości jej celem będzie wyłącznie wymierzenie sprawiedliwości tym, którzy doprowadzili do ich śmierci.

I still believe the game is releasing in 2024-2025.



I'm referring to turbulent because it hasn't been plain sailing just like with every other game in development during COVID etc. People leaving and what-not.