GTA V ze szczegółami dotyczącymi wersji dla PlayStation 5 oraz Xbox Series. Rockstar oficjalnie potwierdza prace nad GTA 6

W 2020 roku Rockstar ujawnił prace nad kolejną wersją Grand Theft Auto V, tym razem przygotowaną z myślą o konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series. Premiera początkowo miała odbyć się 11 listopada 2021 roku, jednak finalnie prace przedłużyły się, a producent poinformował o opóźnieniu edycji na marzec tego roku. W terminie pierwotnie przewidzianym dla GTA V umieszczono remaster trzech klasycznych odsłon - GTA The Trilogy - The Definitive Edition - który do dzisiaj jest wyśmiewany przez społeczność, głównie za sprawą niedoróbek, fatalnej optymalizacji oraz ogólnego złego działania na współczesnych urządzeniach. Rockstar dzisiaj potwierdził w końcu datę premiery pełnoprawnej wersji GTA V dla PS5 oraz Xbox Series. Przy okazji... potwierdzono prace nad kolejną częścią Grand Theft Auto.

GTA V w wersji dla PlayStation 5 oraz Xbox Series pojawi się w sprzedaży 15 marca. Nadal nie ujawniono ceny zestawu (na pewno nie ma co liczyć na darmowy upgrade z obecnych wariantów), ale wiadomo że wraz z premierą kolejnej wersji GTA V, sieciowy moduł Online zostanie wydzielony jako odrębna pozycja. Dla graczy PS5 będzie oferowany przez 3 miesiące (od momentu premiery) za darmo. GTA V w ubogaconej wersji ma zaoferować nowe tryby obrazu, umożliwiające grę w rozdzielczości do 4K i do 60 klatek na sekundę. Rockstar potwierdza znaczącą poprawę tekstur, zasięgu rysowania obiektów czy oświetlenia. Wprowadzony zostanie także Ray Tracing, ale nie wiadomo do czego dokładnie będzie zaimplementowany. Gracze posiadający grę na PS4 lub Xbox One będą mogli przenieść save z kampanii fabularnej oraz postacie z GTA Online do nowej wersji GTA V. Gra oczywiście wykorzysta możliwości nowych konsol, w tym szybkich SSD, dźwięku 3D czy pada DualSense (tylko PS5 - wibracje haptyczne oraz adaptacyjne triggery).

Drugą i zdecydowanie najciekawszą informacją jest jednak to, że nieoczekiwanie Rockstar Games w końcu potwierdził prace nad nową częścią sagi Grand Theft Auto (GTA 6). Żadnych szczegółów jeszcze nie wyjawiono, prócz informacji, że tytuł od dawna jest w produkcji i znajduje się w zaawansowanym stadium. Jedyne co producent potwierdził to fakt, że nowa część ma przekroczyć wszystko to, co Rockstar dotychczas przygotował w swoich grach. Producent ujawnił także, że wkrótce zostanie ujawnionych więcej informacji.

Źródło: Rockstar Games