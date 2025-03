GTA 6 - ciekawe doniesienia związane aktywnością, która ma pojawić się w grze. World Events przełomowe dla otwartego świata

Obecnie najbardziej wyczekiwanym tytułem jest z pewnością szósta część Grand Theft Auto. Oznacza to, że każde, nawet najdrobniejsze doniesienie, zazwyczaj znajduje się mocno pod lupą. Piąta odsłona nieprzerwanie trzyma się w czołówce najważniejszych rankingów popularności, naturalnie zatem Rockstar niespecjalnie się spieszyło, ale w końcu trzeba iść naprzód. Tym samym premierę zaplanowano na przyszły rok, a my czekamy na kolejne informacje.

Jeden z youtuberów zamieścił materiał, w którym analizuje World Events na bazie znalezionych w sieci informacji związanych z GTA 6.

Pierwszy trailer już za nami, teraz zaś oczekiwanie na nowe materiały od deweloperów, ewentualnie w międzyczasie analiza różnorakich doniesień. Do bardziej interesujących bez wątpienia należy materiał od niejakiego RedBandita. Obejmuje on spekulacje związane z World Events - aktywnościami, które mają pojawić się w grze. Na niespełna 10-minutowym wideo charakteryzuje potencjał owych wydarzeń, a w niektórych przypadkach nawet teoretyzuje, w jakich konkretnie miejscach mogłyby się znaleźć już w Grand Theft Auto 6.

World Events mają pogłębić świat gry, przy okazji hipotetycznie oferując chociażby masę ukrytych przedmiotów - można powiedzieć, że trochę jak w Red Dead Redemption 2. Z ciekawszych lokacji, zachęcająco brzmi na przykład miejsce mające nawiązywać do placówek NASA, gdzie teoretycznie gracz może obserwować lot statku kosmicznego, albo coś w stylu ośrodka badawczego rodem z Jurassic Park. Kluczem mają być różnorodne easter eggi - nawiązujące czy to do konkretnych wydarzeń historycznych, popkultury, czy wreszcie samej serii. Warto także pamiętać, że wymienione przez youtubera przykłady bazują w głównej mierze na luźnych opisach z materiałów, które ostatnio wyciekły. Jeżeli jednak jest w tym choć ziarno prawdy, GTA 6 ma szansę być jedna z największych gier w historii.

Źródło: WCCFtech