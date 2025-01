GTA 6 - fan serii odtworzył słynny trailer z gry na silniku GTA 5. Jak wyglądałby tytuł Rockstar Games, gdyby wyszedł dekadę temu?

GTA 6 jest kandydatem do tytułu najbardziej wyczekiwanej gry w historii komputerowej rozrywki. Choć nie każdy jest fanem cyklu, to trudno zaprzeczyć, że stał się on pewnego rodzaju fenomenem popkulturowym. Ujawniony na początku grudnia trailer ma już ponad 160 mln wyświetleń na YouTube. Ciekawego przedsięwzięcia postanowił podjąć się jeden z fanów, który odtworzył materiał wideo Rockstar Games na silniku GTA 5.

Dzięki pracy pewnego użytkownika platformy YouTube możemy przekonać się, jak wyglądałoby GTA 6, gdyby wyszło 10-12 lat temu. W projekt włożono dużo pracy, a efekt końcowy może się podobać.

Rezultat prac użytkownika RavenwestR1 może zaimponować, ponieważ spora część fragmentów trailera została przeniesiona niemalże jeden do jednego, a przynajmniej na tyle wiernie, na ile pozwala technologia. Oczywiście jakość grafiki nie może równać się z oryginałem Rockstar Games, ponieważ PC-towe wydanie GTA 5 ma już ponad 10 lat. Jednakże to nie ta kwestia była główną motywacją dla powstania projektu. Dzięki niemu możemy zobaczyć bowiem, jak wyglądałoby GTA 6, gdyby wyszło dekadę temu.

Przy produkcji materiału wykorzystano oczywiście mody, ale ich lista nie jest długa. Warto odnotować, że dzieło RavenwestR1 nie jest pierwszym odtworzeniem materiału wideo z najnowszej produkcji Rockstara na silniku GTA 5. W przeszłości podobnego zadania podjęli się autorzy kanału GTA Belgium, jednakże obecna próba jest znacznie wierniejsza. W tamtym przypadku chodziło raczej o pokazanie GTA 5 z perspektywy trailera najnowszej odsłony cyklu, a nie stworzenie jego wiernej kopii. RevenwestR1 zaś zrobił wszystko, żeby jego dzieło do złudzenia przypominało oryginał. Z racji popularności cyklu GTA, można spodziewać się, że Internet będzie w przyszłości zalewany rozmaitymi fanowskimi dziełami.

Źródło: RevenwestR1 (YouTube), WCCFTech