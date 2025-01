GTA 6 - haker stojący za zeszłorocznym wyciekiem danych, został skazany w procesie sądowym. Jaką karę otrzymał?

W zeszłym roku doszło do pokaźnego wycieku danych z gry GTA VI. Wśród opublikowanych materiałów znalazły się między innymi fragmenty wideo i zrzuty ekranu z wczesnych wersji nadchodzącego tytułu Rockstar Games. Straty obliczono na 5 mln dolarów. O wyciek oskarżony został 18-latek – Arion Kurtaj. Sprawa doczekała się finału sądowego i właśnie został ogłoszony wyrok w jego sprawie. Haker raczej nieprędko wyjdzie na wolność.

Arion Kurtaj został uznany winnym zeszłorocznego wycieku materiałów z gry GTA 6. U hakera stwierdzono jednak autyzm i inne zaburzenia, które są przeszkodą we właściwej ocenie jego czynów.

Arion Kurtaj, członek międzynarodowej grupy hakerskiej Lapsus$, na swoim koncie miał także włamania do sieci firm Uber i NVIDIA. Najbardziej zasłynął jednak z kradzieży danych studia Rockstar we wrześniu 2022 roku. W toku procesu stwierdzono, że cierpi na jedną z odmian autyzmu. W areszcie zachowywał się agresywnie i dokonywał niszczenia własności. Lekarze stwierdzili, że z uwagi na stan nie może przejść pełnoprawnego procesu. W rezultacie sąd został poproszony wyłącznie o stwierdzenie, czy rzeczywiście dokonał zarzucanych mu czynów, a nie czy zrobił to z zamiarem popełnienia przestępstwa.

Ostatecznie Kurtaj został skierowany przez brytyjski wymiar sprawiedliwości na bezterminowy pobyt w odpowiednio zabezpieczonym szpitalu. Jego wyjście na wolność będzie możliwe dopiero, kiedy stwierdzone zostanie, że w żaden sposób nie zagraża otoczeniu. Czysto teoretycznie oznacza to, że może spędzić tam resztę życia, ale taki rozwój wypadków jest mało prawdopodobny. Współpracownik Kurtaja, który brał udział w atakach między innymi na NVIDIĘ, trafił na 1,5 roku do zakładu poprawczego. Wynika to z faktu, że ma dopiero 17 lat. Kurtaj i jego kolega są pierwszymi osobami z gangu Lapsus$, którzy zostali skazani przez sąd.

