GTA 6 - do sieci przedostały się informacje odnośnie długości gry. Zabawy będzie więcej niż w GTA V, ale mniej, niż w RDR 2

Grę GTA 6 zaprezentowano (trailerem) dokładnie 5 grudnia tego roku. Pierwsza wzmianka na temat prac nad nową produkcją Rockstara pochodzi jeszcze z lutego 2022 r., z oficjalnego komunikatu prasowego firmy. We wrześniu tego samego roku nastąpił znany już wyciek z serwerów dewelopera, który obnażył bardzo wczesną wersję produkcji. Od tego czasu musieliśmy czekać ponad rok, kiedy to Rockstar ogłosił iż na początku grudnia opublikowany zostanie pierwszy trailer nowego GTA. I tak też się stało. A obecnie mamy do czynienia z kolejnymi doniesieniami dotyczącymi gry, tym razem jednak nieoficjalnymi, a dotyczącymi czasu zabawy.

W sieci pojawiły się godne zaufania informacje na temat długości nadchodzącego GTA 6. Zabawy (w wątku głównym) ma być na 35-40 h.

Użytkownik platformy społecznościowej X (dawny Twitter) nickiem LegacyKillaHD, który to lubuje się w udostępnianiu godnych zaufania (a więc sprawdzalnych) szczegółów dotyczących studia Rockstar Games, zdradził właśnie, na jak długi wątek fabularny możemy liczyć w przypadku nadchodzącego GTA 6. Ogłosił mianowicie, że główna historia będzie do ukończenia w zaledwie 35-40 godzin. Dla porównania można dodać, że GTA V oferowało 30 godzin, zaś Red Dead Redemption 2 - 50 godzin.

It's not as long from what I heard. Probably 35-40 hours. — Michael (@LegacyKillaHD) December 23, 2023

LegacyKillaHD doprecyzował przy tym, że informacje te pochodzą sprzed roku, więc warto mieć na uwadze, że w tym czasie prace deweloperskie mogły wpłynąć na czas rozgrywki w jedną, bądź drugą stronę. Przypomnijmy, że Grand Theft Auto VI oficjalnie planowane jest na 2025 rok. Jeśli premiera ma nastąpić w roku fiskalnym 2025, na co liczy Take Two (to właśnie wtedy ma nastąpić olbrzymi skok przychodów), to z premierą celują najpóźniej do końca marca tegoż właśnie roku. GTA 6 trafi na PlayStation 5 oraz Xbox Series. Tytuł standardowo zatem omija PC, a premiera z pewnością odbędzie się w późniejszym czasie.

Źródło: X