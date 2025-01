GTA The Trilogy - The Definitive Edition w wersji na Androida oraz iOS wprowadza styl wizualny znany z oryginalnych gier

GTA The Trilogy - The Definitive Edition ukazało się ponad 2 lata temu na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series oraz Nintendo Switch. Odświeżona trylogia została dość ostro skrytykowana w sieci, głównie ze względu na zatrważającą ilość błędów. Za projekt odpowiadało małe studio Grove Street Games, które ewidentnie nie poradziło sobie z zadaniem. Gry miały zadebiutować także w wersjach mobilnych, a pierwsze plany zakładały premierę w pierwszej połowie 2022 roku. Ostatecznie dopiero teraz GTA The Trilogy ląduje na platformach Android oraz iOS, ale za to z ciekawymi zmianami.

GTA The Trilogy - The Definitive Edition zadebiutowało w wersji mobilnej na systemy Android oraz iOS. Co ciekawe, za wydanie nie odpowiada już Grove Street Games, a same gry otrzymały klasyczne filtry obrazu, które upodabniają gry do oryginalnych wersji.

Wszystkie trzy gry są dostępne bez dodatkowych kosztów dla posiadaczy subskrypcji Netflix. Już po premierze okazało się, że odświeżone wydania gier mają w opcjach nowość, której próżno szukać na PC, Nintendo Switch czy konsolach Sony i Microsoftu. Chodzi o "Klasyczne oświetlenie", które przywraca filtry graficzne upodabniające wszystkie trzy gry do swoich oryginalnych wersji. Trzeba przyznać, że opublikowane materiały pokazują, że GTA 3, Vice City oraz San Andreas w takich wersjach kolorystycznych prezentują się po prostu lepiej.



GTA The Trilogy - The Definitive Edition w wersjach mobilnych oferuje możliwość włączenia "Klasycznego oświetlenia", co upodabnia wszystkie trzy gry do swoich pierwotnych wersji

Co ciekawe, za mobilne wersje gier finalnie odpowiada już nie Grove Street Games, a Video Games Deluxe, które przygotowało również takie pozycje jak GTA San Andreas VR oraz L.A. Noire VR. Niestety na chwilę obecną nie wiemy czy Rockstar Games, jako wydawca, planuje wprowadzenie klasycznego oświetlenia do odświeżonej trylogii na PC, konsolach Sony i Microsoftu oraz na Nintendo Switch. Poniżej natomiast publikujemy kilka wybranych materiałów wideo, które prezentują nowe wersje trylogii na smartfonach z Androidem oraz iOS.

