Gry od Electronic Arts taniej nawet o 75%. Na platformie Origin wystartowała kwietniowa promocja na gry PC

Sezon na wyprzedaże nigdy się nie kończy. Przynajmniej jeśli chodzi o gry komputerowe. Tym razem padło na promocje na tytuły od Electronic Arts poprzez ich autorską platformę Origin. Wyprzedaż zatytułowano jako "Kapitalny Kwiecień" (Awesome April Sale), a w związku z nią możemy nabyć gry przecenione nawet o 75%. W ofercie znajdziemy m.in. takie tytuły jak FIFA 22, It Takes Two, Mass Effect: Legendary Edition, GRID Legends czy też Dragon Age: Inkwizycja. Generalnie promocja obejmuje aż 141 tytułów, choć trzeba wiedzieć, że często są to także DLC czy inne dodatki do większych produkcji.

Na platformie Origin wystartowała kwietniowa promocja na gry PC. Można w niej wyrwać produkcje Electronic Arts nawet o 75% taniej.

Originowa promocja pod tytułem Kapitalny Kwiecień potrwa dokładnie do 3 maja 2022 r. Przejść do okazji można zarówno z poziomu aplikacji desktopowej Origin, jak i logując się na swoim koncie na platformie Origin poprzez tę stronę internetową. Wśród wartych odnotowania promocji znajdziemy m.in. takie tytuły jak:

Źródło: Origin