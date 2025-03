GOG - na platformie trwa polski tydzień. Dzięki temu kupimy mnóstwo rodzimych gier dużo taniej. Wśród nich Timberborn

Na platformie GOG, która oferuje gry w wersji cyfrowej, co jakiś czas pojawiają się różne wydarzenia, dzięki którym możemy nabyć wiele produkcji w niższych cenach. Właśnie nadarzyła się kolejna okazja, a jest nią tytułowy "polski tydzień" - dzięki niemu będziemy mogli kupić w korzystnych kwotach tytuły stworzone przez rodzime studia. Pośród nich znajdziemy sporo nowszych gier (np. POSTAL: Brain Damaged), jak również nieco starsze klasyki pokroju Kangurka Kao.

Łącznie do promocji trafiły 373 produkcje, za które odpowiadają polskie studia. W przypadku tzw. klasyków warto skierować swoją uwagę na Kao the Kangaroo Trilogy - są to pierwsze trzy części znanej platformówki 3D z sympatycznym kangurem w roli głównej. Nie zabrakło również świetnego This War of Mine (8,3/10 - średnia ocena użytkowników ze wszystkim platform z serwisu Metacritic), czy też strategicznego tytułu Frostpunk (8,4/10). Wartą uwagi grą jest The Vanishing of Ethan Carter (7,9/10) - jest to tytuł skupiający się głównie na eksploracji świata, w którym wcielamy się w detektywa Paula Prospera posiadającego nadnaturalne zdolności.

Fani wirtualnej rzeczywistości powinni zwrócić uwagę na produkcję Alice VR (7,3/10), która stara się podejść w dość nietypowy sposób do przygody Alicji w Krainie Czarów. Dla zwolenników gier akcji trafią natomiast tytuły takie jak: Dying Light (8,1/10), czy też Darkwood (7,8/10). Na pewno wskazane jest również zainteresowanie się grą Timberborn, w której to poprowadzimy kolonię bobrów i postaramy się, aby przetrwała jak najdłużej. Pełna lista wybranych gier wraz z ich cenami sprzed obniżki prezentuje się następująco:

Źródło: GOG