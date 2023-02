This War of Mine - polski tytuł z kolejnym wyróżnieniem. Gra trafiła do zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku

11 bit studios słynie z tworzenia dopracowanych, a przy tym oryginalnych i nieraz poruszających ważne tematy gier. Jak dotąd żadna jednak nie zrobiła tego tak mocno, jak This War of Mine. Pozycja z jesieni 2014 roku ostatnio przeżywa pewnego rodzaju renesans popularności - częściowo związany niestety z wiadomym konfliktem. Ale przynajmniej coraz więcej osób dowiaduje się o tym znakomitym projekcie. Teraz czas na Nowojorczyków.

This War of Mine zostało docenione w kolejnym miejscu. W tym przypadku chodzi o umieszczenie gry w nowojorskim Muzeum Sztuki Współczesnej.

Gra warszawskiego studia dołącza do takich klasyków jak Tetris czy Pac-Man w ramach wystawy pod tytułem „Never Alone: Video Games and Other Interactive Design”. Jak wyjaśnia Paul Galloway, jeden z kuratorów rzeczonej wystawy, gry nie tylko wprowadzają rozrywkę, ale także skłaniają do poważniejszych przemyśleń i rzucają wyzwania odbiorcom. Nie zabrakło także podkreślenia, że This War of Mine jest pozycją niezwykle aktualną, ukazującą koszmar wojny. Co istotne, tytuł ekipy z 11 bit ma pozostać na wystawie w Nowym Jorku już permanentnie.

This War of Mine opowiada o wojnie w sposób daleki od tradycyjnego, bo z perspektywy nie żołnierzy czy generałów, a dotkniętych koszmarem konfliktu zbrojnego cywilów. Naszym zadaniem jest szeroko pojmowane kierowanie ich grupą w zdewastowanym mieście. Deweloperzy z wielką dbałością o detale stawiają przed nami trudne do podjęcia decyzje - związane zarówno ze sferą fizyczną, jak i psychiczną - by przetrwać aż do zawieszenia broni. Specyfika tej gry polega między innymi na tym, że nie walczymy o żadne zwycięstwo nad przeciwnikami, a po prostu przetrwanie jak największej liczby osób.

Źródło: Youtube