Glenfly Arise-GT-10C0 GPU - chińska karta graficzna na bazie Zhaoxin KX-6000 z wydajnością na poziomie GeForce GT 630

O chińskich firmach technologicznych w ostatnich miesiącach zrobiło się dużo głośniej, m.in. za sprawą kolejnych prób przebicia się na rynku kart graficznych. Na razie jedną z bardziej obiecujących firm pod tym względem jest Innosilicon, który już za kilka dni pokaże nowe GPU z rodziny Fantasy 2. Tymczasem w sieci pojawił się pierwszy test wydajności układu zaprezentowanego raptem kilka dni temu - mowa o Glenfly Arise-GT-10C0 GPU.

Chińska karta graficzna Glenfly Arise-GT-10C0, bazująca na układzie Zhaoxin KX-6000 została przetestowana w programie 3DMark 11. Oferuje tam wydajność na poziomie karty NVIDIA GeForce GT 630 z 2012 roku.

Układ ten bazuje na innym projekcie (dokładniej na procesorze APU), ale również chińskiej firmy. Mowa o Zhaoxin KX-6000. Nowe, chińskie GPU oferuje m.in. 2 lub 4 GB pamięci VRAM (odpowiednio na 64-bitowej oraz 128-bitowej magistrali) typu DDR4, zegar rdzenia na poziomie 500 MHz oraz 28 nm litografię. Obsługuje również popularne biblioteki tj. DirectX 11, OpenGL 4.5 czy OpenCL 1.2. Do działania wykorzystuje magistralę PCIe 3.0 x8. Karta graficzna ma również możliwość kodowania materiałów w formacie HEVC (H.265) oraz H.264, toteż do biurowych zestawów w Chinach może okazać się wystarczająco dobrym wyborem. Jak zaś wypada wydajność?

Na razie musimy się posiłkować wynikiem w benchmarku 3DMark 11, bo to właśnie tutaj sprawdzono kartę Glenfly Arise-GT-10C0 GPU. W programie uzyskano wynik 1046 punktów, co jest rezultatem niemal identycznym jak... NVIDIA GeForce GT 630, czyli karta z 2012 roku, oparta na architekturze Kepler. Nie będzie to zatem układ konkurencyjny dla rozwiązań NVIDII czy AMD z ostatnich lat. Może to być jednak kolejny krok w stronę uniezależnienia się od amerykańskich producentów. Glenfly Arise-GT-10C0 GPU może sprawdzić się jako podstawowy model na co dzień, z kolei przykładowo druga generacja od Innosilicon lepiej sprawdzi się w grach czy bardziej wymagających programach.

