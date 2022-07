Innosilicon już wkrótce zaprezentuje rodzinę kart graficznych Fenghua No.2. Oby tym razem układy trafiły do sprzedaży

Chińska marka Innosilicon w ubiegłym roku wprowadziła do swojej oferty układy graficzne z rodziny Fenghua No.1. Trudno jednak mówić o jakieś bardzo głośnej premierze, bowiem do dzisiaj nie pojawiły się żadne recenzje pierwszej generacji i w zasadzie to nie wiadomo, czy był to tylko pokaz możliwości przed wdrożeniem drugiej generacji, czy też gdzieś w Chinach faktycznie te karty się ukazały. Tak czy inaczej Innosilicon pomału rozpoczyna promocję rodziny Fenghua No.2.

Chińska firma Innosilicon rozpoczyna kampanię promocyjną dotyczącą drugiej generacji kart graficznych Fenghua No.2 (Fantasy 2). Oficjalna prezentacja układów nastąpi już w przyszłym tygodniu.

Innosilicon na razie jedynie przesłał zaproszenia na wydarzenie, które odbędzie się 3 sierpnia (przyszła środa). Wówczas poznamy szczegóły dotyczące układów graficznych z rodziny Fenghua No.2 (nazywane również Fantasy 2). W ubiegłym roku, gdy pokazano układu Fantasy 1, zaprezentowano dwa warianty: Type-A oraz Type-B, gdzie pierwszy był pojedynczym układem graficznym, z kolei typ B to sklejka z dwóch układów Fantasy 1, przy zachowaniu bardziej rozbudowanego systemu chłodzenia.

Układy graficzne Innosilicon Fantasy 1 wspierają wszystkie najważniejsze API, w tym DirectX 11, DirectX 12, Vulkan czy OpenGL. Można zatem założyć, że podobnie będzie w przypadku układów Fantasy 2. Karty graficzne od Innosilicon przygotowane zostały zarówno z myślą o pracy jak również o graniu. Już przy Fantasy 1 Type-B deklarowano moc obliczeniową na poziomie karty NVIDIA GeForce RTX 3060. Niestety brak jakichkolwiek testów nie pozwolił zweryfikować tych doniesień. Może przy Fantasy 2 GPU firma w końcu wprowadzi swoje karty do sprzedaży. Dowiemy się tego już w przyszłym tygodniu.

Źródło: WCCFTech, VideoCardz