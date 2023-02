Geekbench 6 - nowa wersja popularnego benchmarku jest już dostępna do pobrania. Co nowego oferuje?

Na naszych łamach często opisujemy komponenty testowane w różnych benchmarkach. Jednym z najpopularniejszych jest Geekbench, który dotychczas dostępny był w wersji nr 5. Wczoraj jednak ekipa Primate Labs ogłosiła wydanie nowej odsłony z "szóstką" w nazwie. Wewnętrzne testy wydajnościowe nowego oprogramowania powinny być teraz bardziej reprezentatywne dla rzeczywistych obciążeń.

Geekbench 6 jest już dostępny na urządzenia mobilne z Androidem i iOS, jak również na komputery z Windows, macOS oraz Linux. Lista zmian względem poprzedniej wersji programu jest całkiem pokaźna.

Producent benchmarku zwraca uwagę, że telefony i komputery stają się coraz szybsze, a dotychczasowe metody sprawdzania wydajności szybko się dezaktualizują. Jakie zmiany więc wprowadzono? Geekbench 6 oferuje większe zdjęcia testowe (o większej liczbie megapikseli), większą bibliotekę obrazów do importowania testów, a także większe i nowocześniejsze przykłady PDF czy HTML5. Benchmark zawiera również nowe testy mające na celu symulowanie efektów rozmycia tła w aplikacjach do wideokonferencji czy wykrywanie obiektów przez AI. Primate Labs twierdzi, że zaktualizowane zostały też istniejące testy, takie jak Navigation, Ray Tracing czy Horizon.

Wyniki z Geekbench 6 powinny być bardziej porównywalne na różnych platformach i urządzeniach. Ponadto program ma lepiej wykorzystać sprzęt graficzny w testach, co jest ważnym wskaźnikiem, ponieważ coraz więcej aplikacji korzysta z uczenia maszynowego. Poprawiono również wyniki wielordzeniowych procesorów - wcześniej każdy rdzeń miał inne zadanie do wykonania, teraz rdzenie będą ze sobą współpracować. Podczas gdy Geekbench 6 pozostaje darmowy do użytku osobistego, użytkownicy komercyjni lub osoby, które chcą po prostu więcej funkcji, mogą uzyskać płatną wersję Geekbench 6 Pro, która oferuje zapisywanie wyników testów porównawczych w trybie offline, uruchamianie aplikacji z dysku sieciowego lub przenośnego oraz narzędzia do automatyzacji. Program kosztuje kosztuje 99 dolarów, jednak do 28 lutego można go nabyć w promocji za 79 dolarów. Geekbench 6 dostępny jest na urządzenia mobilne z Androidem i iOS, jak również na komputery z Windows, macOS oraz Linux.

