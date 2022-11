Samsung Galaxy M54 5G został przetestowany w Geekbench. Na pokład trafił autorski chip Exynos

Smartfony Samsunga z serii Galaxy M to nieco tańsze i mniej atrakcyjne modele względem urządzeń z rodziny Galaxy A, jednak mimo to cieszą się u nas sporą popularnością. Spodziewamy się, że nie inaczej będzie z przyszłorocznymi modelami. Czołową propozycją z tej budżetowej linii powinien zostać Galaxy M54 5G, który został właśnie przetestowany w benchmarku Geekbench. To oznacza, że poznaliśmy najważniejszą część jego specyfikacji.

Sercem Samsunga Galaxy M54 został prawdopodobnie autorski chip Exynos 1380, co u wielu może wywołać jęk zawodu. Póki co wiemy, że pod względem czystej wydajności układ powinien być nieco szybszy od MediaTeka Dimensity 900 z Galaxy M53.

Samsung Galaxy M54 5G występuje to pod oznaczeniem SM-M546B. Warto zwrócić uwagę na płytę główną oznaczoną jako "s5e8835", która sugeruje obecność autorskiego procesora Exynos. Układ ten ma w sumie osiem rdzeni, posiada grafikę Mali-G68 i wykręca w teście wydajności 750 pkt w Single-Core i 2696 pkt w teście Multi-Core. Prawdopodobnie jest to niezapowiedziany jeszcze chip Exynos 1380, co u wielu może wywołać jęk zawodu - jednostki Samsunga raczej nie słyną z wysokiej mocy obliczeniowej i niskich temperatur. Nie ma jednak co wyrokować zawczasu. Póki co wiemy, że pod względem czystej wydajności układ powinien być szybszy od MediaTeka Dimensity 900 z Galaxy M53, który uzyskuje wyniki w okolicach 730 pkt w SC i 2200 pkt w MC.

Poza tym screen zdradza nam, że smartfon ma 8 GB RAM i pracuje pod kontrolą systemu Android 13. Według dotychczasowych plotek smartfon zaoferuje m.in. 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED Full HD+ 90 Hz, potrójny aparat 64 MP + ultraszerokokątny obiektyw 8 MP + czujnik makro 5 MP oraz przednią kamerkę 32 MP. Mówi się także o potężnym akumulatorze o pojemności 6000 mAh z obsługą ładowania 25 W. Smartfon Samsung Galaxy M54 5G powinien zadebiutować w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Zakładamy, że wcześniej na rynku pojawi się model Galaxy A54.

Źródło: Gizmochina, MySmartPrice