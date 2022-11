Samsung Galaxy A54 - poznaliśmy design smartfona. Wygląda prawie jak Galaxy S23

Wygląda na to, że Samsung zaplanował już design niemal wszystkich najważniejszych smartfonów Galaxy na 2023 rok. Wszystkie z nich będą cechować się brakiem klasycznej wysepki na aparaty, co doskonale pokazuje przykład niezapowiedzianego jeszcze flagowego modelu Galaxy S23. Jak się potem okazało, trzy nieosłonięte obiektywy trafią też do tańszego modelu Galaxy A14, a dziś dostaliśmy potwierdzenie, że również średniopółkowy Galaxy A54 nie będzie wyróżniał się od innych nowych modeli Samsunga.

Wydaje się, że ramka wokół ekranu będzie zauważalnie grubsza niż w przypadku tegorocznego modelu Galaxy A53, co może być mocno widoczne w przypadku czarnej wersji kolorystycznej.

Jak podaje 91mobiles, Samsung Galaxy A54 otrzyma 6,4-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Niestety, nie ma co liczyć na symetryczną ramkę wokół wyświetlacza jak w S23. Co gorsza, wydaje się, że będzie ona zauważalnie grubsza niż w przypadku tegorocznego modelu Galaxy A53, co może być mocno widoczne w przypadku czarnej wersji kolorystycznej. Źródło podaje, że wymiary smartfona to 158,3 x 76,7 x 8,2 mm. Dla porównania, gabaryty poprzednika to 159,6 x 74,8 x 8,1 mm.

Patrząc na smartfona z tyłu można nie dostrzec żadnych różnic względem modelu Galaxy S23, który także ma otrzymać trzy obiektywy bez żadnej wysepki. Choć znaczna część specyfikacji smartfona pozostaje jeszcze nieznana, to jednak spekuluje się, że sercem urządzenia zostanie układ Samsung Exynos 1380, a model zaoferuje także m.in. 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, baterię o pojemności 5000 mAh, złącze USB-C, obsługę sieci 5G czy czytnik linii papilarnych w wyświetlaczu. Smartfon powinien zadebiutować w styczniu 2023 roku.

Źródło: 91mobiles