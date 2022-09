Samsung Galaxy S23 na pierwszych renderach. Smartfon bez charakterystycznej wysepki na aparaty

Wiemy już, że po przyszłorocznych smartfonach Samsunga z serii Galaxy S23 raczej nie należy spodziewać się wielu nowości. Wielu insiderów potwierdziło już, że urządzenia będą bardzo podobne do poprzedników i w zasadzie tylko model Ultra otrzyma elementy, które zainteresują najbardziej bezkompromisowych użytkowników. Na szczęście nie oznacza to, że producent dosłownie skopiuje design z dotychczasowych smartfonów.

Serwis Digit we współpracy z @OnLeaks przygotował rendery smartfona Samsung Galaxy S23. Zgodnie z oczekiwaniami urządzenie wygląda podobnie do modelu S22, aczkolwiek widać kilka zmian. Po pierwsze, producent zrezygnuje z charakterystycznej wysepki na aparaty, która do pory łączona była z ramką. Teraz tył urządzenia wygląda prościej, bowiem mamy do czynienia jedynie z trzema wystającymi obiektywami. Prezentuje się to bardzo minimalistycznie, ale czy jest ładniej? Cóż, to już chyba kwestia gustu. Poza tym w oczy rzuca się symetryczna ramka krawędź wokół ekranu, która będzie nieco grubsza niż w tegorocznych modelach Galaxy S22. Na podstawie wcześniejszych przecieków wiemy już, że model S23 będzie miał 6,1-calowy ekran i wymiary 146,3 x 70,9 x 7,6 mm.

Względem tegorocznych Galaktyk omawiany smartfon powinien zaoferować m.in. szybszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (choć nie możemy jeszcze wykluczyć Exynosa 2300 na nasz rynek), rzekomo nieco większą baterią z tą samą szybkością ładowania 25 W i ulepszony aparat do selfie i wideorozmów. Więcej zaoferuje model Ultra, który dodatkowo ma posiadać także aparat 200 MP oraz nowy, większy i bardziej dokładny czytnik linii papilarnych. Spodziewamy się, że premiera smartfonów odbędzie się na początku 2023 roku.

Źródło: Digit, WCCFTech