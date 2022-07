Smartfony Samsung Galaxy A24, A34 i A54 bez czujnika głębi. Producent pozbędzie się zbędnego obiektywu

Od kilku ładnych lat można zaobserwować coraz większą liczbę obiektywów aparatu w smartfonach. Wydaje się, że jeszcze niedawno normą był podwójny czy nawet potrójny aparat, jednak z biegiem czasu normą stało się stosowanie aż czterech "oczek". Mimo to jasne jest, że liczba obiektywów nie oznacza od razu dobrych zdjęć, co doskonale pokazał przykład nowego Nothing Phone'a (1) z zaledwie dwoma obiektywami. Czeka nas więc era zmierzchu zbędnych czujników?

Nie mamy nic przeciwko mniejszej liczbie obiektywów, jednak liczymy na to, że producent postara się o jeszcze lepszą jakość zwykłych zdjęć. Może już czas, by optyczna stabilizacja obrazu stała się standardem w średniakach?

Według najnowszych wieści Samsung nie będzie stosować sensorów głębi w swoich przyszłorocznych smartfonach Galaxy A24, A34 i A54. Modele te będą przedstawicielami średniej, a więc bardzo popularnej półki cenowej. Mimo tego, że czujniki te mają jakieś zastosowanie, to chyba każdy przyzna, że ich obecność jest raczej zbędna w smartfonach z tego segmentu. Nadchodzące średniaki będą miały więc trzy obiektywy: główny, ultraszerokokątny oraz makro. Choć ten ostatni również nie uchodzi za obowiązkowy, to jednak nic nie wskazuje na to, by miało go zabraknąć w modelach Samsunga z 2023 roku.

Co ciekawe, wyciekła już nawet specyfikacja aparatów wspomnianych modeli. Samsung Galaxy A24 ma otrzymać zestaw 50 MP + 8 MP + 5 MP, Galaxy A34 ma dostać aparaty 48 MP + 8 MP + 5 MP, a potencjalny hit sprzedażowy Galaxy A54 ma zostać wyposażony w "oczka" 50 MP + 5 MP + 5 MP. Nie mamy nic przeciwko mniejszej liczbie obiektywów, jednak liczymy na to, że producent postara się o jeszcze lepszą jakość zwykłych zdjęć. Może już czas, by optyczna stabilizacja obrazu stała się standardem w średniakach?

