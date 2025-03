G.SKILL Ripjaws M5 RGB - zaprezentowano nową serię pamięci DDR5 o szybkości do 6400 MT/s

Na rynku dostępna jest szeroka oferta pamięci RAM. Na popularności coraz bardziej zyskują moduły w standardzie DDR5, który docelowo zastąpi starsze rozwiązania. Firma G.SKILL zaprezentowała swoją nowość z tej kategorii produktów. Pamięci Ripjaws M5 RGB zaoferują dobrą specyfikację pracy i estetyczną, choć utrzymaną w minimalistycznej formie stylistykę. Całość wzbogacono o konfigurowalne przez użytkownika podświetlenie.

Już wkrótce na rynek trafią pamięci DDR5 G.SKILL Ripjaws M5 RGB. Moduły nie pobiją rekordu szybkości, ale będą solidną propozycją dla osób poszukujących ciekawych rozwiązań ze wsparciem dla overclockingu.

G.SKILL wprowadzi na rynek kilka rodzajów swoich nowych modułów DDR5. Nie będą to, co prawda, tak szybkie pamięci, jak chociażby G.SKILL Trident Z5, ale i tak są warte uwagi. W ofercie znajdą się początkowo modele o szybkościach od 5200 MT/s do 6400 MT/s. Najlepsze z nich cechują się timingami CL32-39-39-102 i sprzedawane będą w pakietach 2 x 16 GB, 2 x 32 GB oraz 2 x 48 GB. Pamięci Ripjaws M5 RGB cechują się prostą, ale dosyć estetyczną stylistyką. Posiadają aluminiowy radiator w kolorze białym lub czarnym, z powierzchnią o matowej charakterystyce. Producent zadbał też o podświetlenie RGB, które nie ma krzykliwego charakteru i dobrze komponuje się z pozostałą częścią konstrukcji.

G.SKILL Ripjaws M5 RGB Dostępne modele DDR5-6400 DDR5-6000 DDR5-5600 DDR5-5200 Timingi 32-39-39 30-40-40 32-38-38 30-36-36 40-40-40 40-40-40 Zestawy modułów 2 x 16 GB

2 x 32 GB

2 x 48 GB 2 x 16 GB

2 x 32 GB 2 x 16 GB

2 x 32 GB 2 x 16 GB

2 x 32 GB 2 x 48 GB 2 x 16 GB

2 x 32 GB

Pamięci są przeznaczone wyłącznie do zestawów komputerowych z procesorami Intela. Oferują pełne wsparcie dla overclockingu za pośrednictwem profili XMP 3.0. Wysokość modułów z radiatorami jest dosyć standardowa i wynosi 41 mm. Za sprawą dwóch dostępnych kolorów, powinny dobrze wpasować się w niemal każdy zestaw komputerowy. Producent podaje, że pamięci będą dostępne na rynku jeszcze w tym miesiącu (maj 2024 rok). Niestety nie znamy na razie ich ceny detalicznej.

Źródło: G.SKILL