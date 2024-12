G.SKILL Zeta R5 Neo - nowa pamięć RAM DDR5 stworzona z myślą o procesorach AMD Ryzen Threadripper 7000

Jesteśmy już po premierze procesorów AMD Ryzen Threadripper 7000 z segmentu HEDT, dlatego nie dziwi fakt, że na rynku debiutują kolejne produkty powstałe z myślą o tych jednostkach. Firma G.SKILL słynąca z pamięci i komponentów komputerowych zaprezentowała właśnie moduły RAM DDR5 z serii Zeta R5 Neo. Wyróżniają się one m.in. profilami AMD EXPO ułatwiającymi podkręcanie pamięci. To jednak nie wszystko, co mają do zaoferowania.

Moduły zbudowane są z ręcznie ekranowanych układów scalonych i dostępne będą w zestawach DDR5-6400 CL32-39-39-102 o pojemności 64 GB (16 GB x 4) i 128 GB (32 GB x 4). Jak zatem widać, są one przystosowane do platformy AMD TRX50 wspierającej rozwiązania z czterema kośćmi RAM. Ważną cechą pamięci jest rzecz jasna wsparcie dla profili AMD EXPO, aczkolwiek Zeta R5 Neo wyróżniają się także wbudowanym modułem ECC i boczny modułem ECC w celu wykrywania i korygowania błędów danych. Moduły zawierają też wbudowane czujniki termiczne.

Warto wspomnieć też o prostym, minimalistycznym designie omawianych kości, które nie zostały wyposażone w radiatory. Nowe pamięci G.SKILL Zeta R5 Neo mają być udostępnione partnerom dystrybucyjnym na całym świecie jeszcze w tym miesiącu. Niestety, nie wiemy, ile będą kosztowały podane zestawy. Podobnie jak inne moduły tego producenta, produkty objęte są ograniczoną dożywotnią gwarancją. Niewykluczone, że w przyszłości pojawi się także zestaw oferujący w sumie 256 GB pamięci RAM.

Źródło: G.SKILL