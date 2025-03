Test pamięci RAM DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB 8000 MHz CL40 2x 24 GB - Pojemne i wydajne, ale wymagają dobrej platformy

Wybierając pamięci RAM jesteśmy przyzwyczajeni do zestawów o pojemności 4, 8, 16, 32, 64 GB albo wielokrotności tychże, jednak od pewnego czasu dostępne są komplety o mniej standardowych wartościach. Coraz większą popularnością cieszą się chociażby kombinacje 2x 24 GB, bowiem parametrami nie odstają od mniejszych gamingowych zestawów. Przykładem takich pamięci są między innymi G.Skill Trident Z5 RGB 8000 MHz CL40 2x 24 GB. Wyjściowe parametry niewiele odbiegają od topowych 2x 16 GB, a powszechnie wiadomo, że większa pojemność niespecjalnie lubi wysokie taktowania. Sprawdźmy zatem jak spisują się G.Skill Trident Z5 RGB 8000 MHz CL40 2x 24 GB pod względem wydajności i overclockingu.

Autor: Sebastian Oktaba

Pamięci RAM DDR5 przyniosły szereg modyfikacji wykraczających poza obniżenie napięcia i zwiększenie taktowań przy jednoczesnym poluzowaniu opóźnień. Przede wszystkim, nowy standard działa inaczej od poprzednika. Pamięci RAM DDR4 operują na pojedynczej 64-bitowej magistrali, natomiast DDR5 posiadają dwie 32-bitowe magistrale (plus dodatkowe 8-bit dla ECC). Skutkiem tego pojedynczy moduł jest identyfikowany jako Dual Channel, natomiast dwa rozpoznawane jako Quad Channel, chociaż samo rozwiązanie niewiele ma wspólnego z prawdziwym Quad Channel z platform HEDT. Wewnętrzne kanały (A/B) pamięci RAM DDR5 współdzielą także RCD (Register Clock Driver), który zapewnia więcej sygnałów wyjściowych i odczytuje dłuższe impulsy (8 vs 16). Kolejna nowość to przeniesienie regulacji napięcia bezpośrednio do modułów (układ PMIC), podnosząc jednak koszty produkcji i temperatury. Standard DDR5 wprowadza też możliwość zapisywania w pamięci RAM ustawień użytkownika, więc przenosząc moduły między platformami nie musimy odtwarzać ich konfiguracji w UEFI.

G.Skill Trident Z5 RGB 8000 MHz CL40 2x 24 GB to propozycja dla tych, którzy potrzebują więcej niż 32 GB RAM, jednak nie chcą rezygnować z wysokich taktowań, bowiem zestawy 64 GB takich zegarów nie osiągają.

Rodziny G.Skill Trident Z5 RGB chyba nikomu nie trzeba specjalnie przedstawiać, bowiem w różnych postaciach zależnie od generacji, pamięci tego producenta zajmują czołowe miejsca na wykresach wydajności. Względem mniej pojemnych wariantów budowa modułów nie uległa zmianie, będąc również bliźniaczą do poprzedników, których wysokość wynosi około 44 mm. Całość przykryto zgrabnymi radiatorami w czarno-białym kolorze, ewentualnie można znaleźć jeszcze wersję całkowicie czarną. Podświetlenie RGB jest oczywiście kompatybilne z systemami ASUS, ASRock, Gigabyte i MSI. Niestety, producent konsekwentnie nie umieszcza thermopada na układzie PMIC (aczkolwiek nie jest on niezbędny). Recenzowany wariant G.Skill Trident Z5 RGB pracuje z taktowaniem 8000 MHz i opóźnieniami 40-48-48-128, posiadając tylko jeden profil XMP 3.0. W przypadku tak szybkich zestawów pojawia się również pytanie o potencjał podkręcania, który oczywiście zbadałem i uzyskane wyniki dodałem do wykresów. Finalnie ustabilizowałem DDR5-8200 MHz CL 38-48-48-96 (Gear2) przy napięciu 1.5V VDDQ oraz 1.3 SA.

G.Skill Trident Z5 RGB 8000 MHz CL40 - Ustawienia podczas testów

G.Skill Trident Z5 RGB 8000 MHz CL40 podobnie jak większość zestawów taktowanych wysokimi zegarami, zbudowano na układach SK Hynix A-Die, niezmiennie rządzących światem DDR5. Testowany komplet zawierał dwa moduły o pojemności 24 GB każdy, wykorzystując kości Single Rank (8x 3 GB), zapewniające zestawowi szerszą kompatybilność (Dual Rank są bardziej problematyczne nawet przy niższych taktowaniach). Pamięci sparowałem z procesorem Intel Core i7-14700K, gdzie pracowały w trybie Gear2 (1:2) i napięciem 1.35V. Uprzedzając pytania - DDR5 nie działają na platformie Intel LGA1700 w trybie Gear1 bez wzyględu na częstotliwość oraz opóźnień. Zestaw po załadowaniu profilu XMP 3.0 nie wymagał zmiany napięć (SA albo VDDQ2), pracując stabilnie na platformie testowej i przechodząc wszystkie testy wydajności, dodatkowe próbki Y-Crusher oraz czterogodzinny MemTest. Trzeba mieć jednak świadomość, że takie pamięci wymagają naprawdę solidnej płyty głównej i kontrolera zintegrowanego w procesorze (loteria krzemowa), a najlepiej modelu dysponującego dwoma slotami RAM wzorem ASUS ROG Z790 Apex Encore plus odblokowanego Intel Core 13/14 generacji.