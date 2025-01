Future Games Show: Spring Showcase 2024 - przegląd najciekawszych zapowiedzi. Star Wars Outlaws, Hellblade II i inne

Jeżeli chodzi o tegoroczne eventy, wszystko dopiero powoli się rozkręca, a te głośniejsze pojawią się dopiero nieco później. Mimo wszystko warto zerknąć na Future Games Show - chociażby przez wzgląd na całkiem pokaźną liczbę prezentowanych gier. Wiosenny pokaz reprezentuje bowiem zarówno najbardziej oczekiwane gry AAA, jak i interesujące pozycje z segmentu indie. Inna sprawa, że nie każdy miał ochotę przeczekiwać np. wygłupów prezenterów...

Na Future Games Show: Spring Showcase 2024 zaprezentowano ponad 40 różnych tytułów, w tym Star Wars Outlaws, Senua's Saga: Hellblade II, Flintlock: The Siege of Dawn i masę innych, mniejszych pozycji.

Trwające około 90 minut wydarzenie nie przyniosło może jakichś nieprawdopodobnych bomb - bo największe tytuły miały już gdzie indziej obszerniejsze zapowiedzi - ale mimo wszystko było na co popatrzeć. I tak o sobie przypomniały jedne z największych tegorocznych premier, czyli imponująco prezentujące się Star Wars Outlaws, gra akcji w otwartym świecie, a także kilka fragmentów gameplayu Hellblade II od Ninja Theory. W dalszym ciągu swój tytuł starają się wypromować twórcy Flintlock: The Siege of Dawn, tym razem zwracając większą uwagę na rytmiczny system walki. Coś swojego znajdą także fani soulslike'ów - tym razem w postaci Enotrii, nieco egzotycznym projekcie z Włoch. Fani gier spod znaku Hollow Knighta mogą z kolei zainteresować się mocno inspirującym się nim Voidwrought.

Przyjemnym urozmaiceniem był trailer Holstina - polskiego staroszkolnego survival horroru z akcją osadzoną w okolicach Olsztyna. Na kilka tygodni przed premierą Early Access o sobie przypomina No Rest for the Wicked, obiecująca gra akcji od twórców Ori. Czekający na kolejną rozwałkę rodem z filmów akcji mogą obejrzeć gameplay Spine, a klimatów z Lovecrafta - Worshippers of Cthulhu, gdzie poprowadzimy własny kult. No i nie zapominajmy także o sequelu Tails of Iron - dobrze przyjętej platformówki, gdzie kierujemy antropomorficznym szczurem. To oczywiście fasada - pełna pula zwiastunów jest do obejrzenia na kanale Future Games Show, my natomiast podrzucamy poniżej kilka co ciekawszych przykładów:

Źródło: Future Games Show