Fallout 4 - next-genowa wersja na PC i konsole aktualnej generacji wciąż powstaje, ale jeszcze trochę na nią poczekamy

Jeśli chodzi o gry Bethesdy, obecnie większość tematów kręci się naturalnie wokół Starfielda - najnowszego, wzbudzającego skrajne emocje projektu wielkiej firmy. Nadal jednak nie zapomina się o poprzednich pozycjach. Czwarta odsłona Fallouta zdecydowanie nie jest najpopularniejsza z całego cyklu, ale ma swoich zwolenników - i to nie tylko na scenie moderskiej. Od dłuższego czasu czekamy już na z dawna obiecaną odświeżoną wersję na konsole.

Twórcy zapewnili, że prace nad odnowioną wersją Fallout 4 na pecety i konsole obecnej generacji trwają, ale trzeba na nią zaczekać do 2024 roku.

Zapowiedź zaktualizowanej wersji Fallouta 4 sięga jesieni 2022 roku, więc minął już ponad rok. Najwyraźniej prace nad Starfieldem i popremierowa gorączka (związana choćby z aktualizacjami) wzięły górę nad owymi planami. Ale ostatnio deweloperzy wreszcie odezwali się w tej sprawie. Niestety, ale na premierę zaczekamy nieco dłużej, bo dopiero w przyszłym roku. Nowości mają obejmować m.in. lepsza płynność, wsparcie dla rozdzielczości 4K, a także aktualizacja dla Creation Club. A wszystko to na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Twórcom czwartego Fallouta na pewno nie można odmówić rozmachu. Gra wypuszczona w 2015 roku prezentowała wielki otwarty świat, gdzie wcielaliśmy się w jedyną ocalałą osobę z Krypty 111. Dalej dochodzi do mniej więcej tego, co zawsze: przetrwać w brutalnym, postapokaliptycznym świecie. Edytor postaci i ogrom możliwości robił wrażenie, choć zdecydowanie wiele elementów można było zrealizować lepiej. Do dziś część fanów wytyka Fallout 4 poziom dialogów, który jest na znacznie niższym poziomie niż u poprzedników.

Dziękujemy za waszą cierpliwość, podczas gdy pracujemy nad next-genową aktualizacją dla #Fallout4.



Wiemy, że jesteście podekscytowani - my też! Ale potrzebujemy więcej czasu, więc zaprosimy was z powrotem do Wspólnoty w 2024. — Bethesda Polska (@bethesda_pl) December 13, 2023

