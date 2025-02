Fable od Microsoftu i studia Playground Games nie zadebiutuje w tym roku. Na osłodę dostaliśmy nowy materiał z gry

W tym roku Microsoft i studia należące do przedsiębiorstwa wydadzą kilka mniej lub bardziej obiecujących gier. Jesteśmy już po premierze Avowed, w kolejce czeka chociażby South of Midnight czy DOOM: The Dark Ages (tutaj wydawcą jest akurat Bethesda, także należąca do Microsoftu). Przez długi czas zapowiadano także, że w 2025 roku do sprzedaży trafi Fable, będące nową wersją wcześniej znanych gier. Wydawca w końcu postanowił się odnieść do tematu daty premiery.

Microsoft potwierdził oficjalnie, iż gra Fable zadebiutuje dopiero w 2026 roku. Otrzymaliśmy jednocześnie kilka fragmentów rozgrywki z wersji pre-alpha.

W najnowszym odcinku podcastu Xbox Podcast, przeprowadzono wywiad z Craigiem Duncanem, szefem Xbox Game Studios. Część rozmowy zeszła na temat nadchodzącej gry Fable, za którą odpowiada studio Playground Games, znane najbardziej z cyklu wyścigów Forza Horizon. Ku rozczarowaniu fanów marki, Fable nie zadebiutuje w tym roku, lecz dopiero w 2026 roku. Premiera odbędzie się na PC, Xbox Series X|S oraz w usłudze Game Pass (PC / Ultimate).

Niejako na pocieszenie otrzymaliśmy kilka fragmentów z wersji pre-alpha (złączone ujęcia w jedną całość możecie zobaczyć na materiale powyżej). Przedstawiają one zalążki eksploracji oraz walki, w tym z wielką kurą (?) czy wilkołakiem (lub czymś, co wilkołaka przypomina). Bardzo dobrze prezentuje się otoczenie, które jest nie tylko barwne, ale również okraszone wieloma detalami i szczegółami. Zasięg rysowania obiektów również zdaje się być bardzo szeroki. Obecnie spodziewamy się, że szerszy materiał z Fable zostanie zaprezentowany na głównej konferencji Microsoftu, w czerwcu tego roku.

