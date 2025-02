Fable - jeden z dziennikarzy miał zobaczyć wczesną wersję gry. Padły porównania do wiedźmińskiej serii

Mieliśmy trochę powrotów zasłużonych serii RPG - w tym niedawno debiutującego i wzbudzającego kontrowersje Dragon Age: Veilguard - a w przyszłym roku jeszcze coś dostaniemy. Przykładowo, Playground Games robi sobie przerwę od gier wyścigowych i postara się na nowo zachwycić nowym tytułem należącym do zapomnianej przez niektórych serii. Na razie nie pojawiło się wiele materiałów, ale już one wzbudziły bardzo różnorodne reakcje wśród graczy.

Jak wynika ze słów Jeza Cordena, wczesna wersja Fable ma trochę przypominać grę z uniwersum Wiedźmina od CD Projekt RED.

Porównania do Wiedźmina nie rozpoczęły się dziś. Jednak znacznie więcej mówiono o wstępnych trailerach, wywołujących stosunkowo mieszane uczucia. Do tego za projekt odpowiada zespół, który trudno nazwać ekspertami od RPG. Uspokoić nas pragnie Jez Corden z Windows Central. Miał już rzekomo okazję do obejrzenia wczesnego builda Fable (choć jednocześnie nie był w stanie określić, z jakiego okresu on pochodził) i stwierdził, że wyglądała fantastycznie. Poniżej wideo, na którym znajdziecie wypowiedź (zaczyna się jakoś w okolicach 1:37:00):

Corden mówił m.in. otwarcie o DNA CD Projekt RED, w szczególności podkreślając tutaj system walki - piruety, combosy, animacje egzekucji etc. - i może to wynikać z zatrudnionych w studiu byłych członków polskiego studia. Miał zobaczyć również strzelanie z łuku, używanie zaklęć, w tym jednego, który unosił wrogów w powietrze i trzaskał o ziemię, oraz walkę potężnym młotem, trafiającym w kilku wrogów jednocześnie. Ogólnie rzecz biorąc, wydawał się bardzo zadowolony. Inna sprawa, że - jak już pewne osoby podkreślały - walka w takim Wiedźminie 3 bynajmniej nie wchodziła w skład jego największych zalet. Czy te i inne fragmenty jego opisów faktycznie mogą oznaczać coś obiecującego? Chyba musimy z tym zaczekać na jakiś konkretny gameplay. Być może Playground Games pokaże coś w trakcie The Game Awards.

