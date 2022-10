ENDORFY to nowa polska marka zastępująca SilentiumPC i SPC Gear. Wszystko w celu poszerzenia grupy odbiorców

Chyba nie ma w Polsce graczy czy entuzjastów sprzętu komputerowego, którzy nie słyszeliby o markach SilentiumPC i SPC Gear. Ta pierwsza oferuje wiele udanych rozwiązań chłodzących, zasilaczy i innych podzespołów komputerowych, natomiast w portfolio tej drugiej znajdziemy różnego rodzaju akcesoria. Mimo dobrej renomy i rozpoznawalności spółka Cooling odpowiadająca za obie marki postanowiła stworzyć nowy branding, który je zastąpi.

Marka ENDORFY ma być odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku nowych technologii. To również inwestycja umożliwiająca firmie szybszy rozwój na globalnym rynku. Łukasz Zdziech, CEO spółki Cooling nie ukrywa, że nowy branding powinien pomóc w dalszej ekspansji firmy. Jak sam mówi: "Obiecujące wyniki notujemy już na kilku rynkach zagranicznych, np. w Czechach czy Niemczech. Przyszedł jednak czas, by znacznie zwiększyć skalę naszych działań. Będziemy obecni w niemal całej Europie, a w przyszłości na całym świecie. Głęboko wierzę, że ENDORFY będzie konkurować z największymi firmami w branży, zarówno pod względem jakości, jak i dostępności produktów."

Warto dodać, że ENDORFY nie będzie się skupiać wyłącznie na graczach. CEO dodaje: "Nasi odbiorcy już dawno przestali być tylko i wyłącznie graczami. To także twórcy treści, tacy jak streamerzy, podcasterzy, pisarze… To wszyscy, którzy cieszą się technologią i uwielbiają z niej korzystać." W ofercie ENDORFY znajdziemy już wiele produktów które do tej pory kojarzone były z logo SilentiumPC i SPC Gear, jednak z okazji premiery nowego brandingu zaprezentowano kilka nowych produktów. Mowa tutaj o systemach chłodzenia Navis F280, mikrofony Solum Studio i Solum Broadcast, seria bezprzewodowych klawiatur Thock Compact oraz myszki GEM i GEM Plus w wersji Onyx White. Kończy się więc pewna era na polskim rynku PC - marki SilentiumPC i SPC Gear z pewnością zawsze będą się dobrze kojarzyć, jednak liczymy, że przyszłe produkty ENDORFY będą cieszyć się jeszcze większą popularnością.

Źródło: ENDORFY