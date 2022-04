SilentiumPC Navis F240 i F240 ARGB – nowe chłodzenia wodne AiO z wentylatorami Fluctus

W czasach, w których większość obudów komputerowych ma panel boczny w formie okna z hartowanego szkła coraz więcej użytkowników zwraca uwagę na wygląd posiadanych podzespołów. Liczy się barwa laminatu, kolorystka radiatorów i okablowania, ciekawe wzornictwo, podświetlenie i wiele innych elementów ważnych dla określonego konsumenta. Polska marka zdając sobie z tego sprawę wypuściła kolejną generacją gotowych chłodzeń wodnych typu All in One. SilentiumPC Navis F240 ARGB to, jak sama nazwa wskazuje, konstrukcja wyposażona w adresowalne diody LED. Te znajdują się jednak wyłącznie w obrębie wentylatorów. Blokopompka pozostaje bez podświetlenia. A jeśli nie przepadamy za iluminacjami, możemy nabyć chłodzenie w wersji całkiem pozbawionej tego urozmaicenia.

W sklepach debiutują chłodzenia AiO SilentiumPC Navis F240 i F240 ARGB. Dobrze wyglądają nie tylko design czy parametry, ale także ceny sprzętu.

Oczywiście samym designem człowiek nie żyje, więc przejdźmy do szczegółów. Navis F240 oraz F240 ARGB to zestawy chłodzenia procesorów zaprojektowane we współpracy z Synergy Cooling. Cicha (jak zapewnia producent) i wyposażona w łożysko ceramiczne asymetryczna blokopompka ze sterowaniem PWM połączona jest z chłodnicą o wielkości 240 mm z dwoma fabrycznie zamontowanymi wentylatorami Fluctus 120 PWM. Blokopompka pracuje z prędkością od 1600 do 2600 obrotów na minutę, a jej podstawę stanowi miedziana płytka.

SilentiumPC Navis F240 ARGB

SilentiumPC Navis F240

Wykonana z aluminium chłodnica mierzy 120 x 275 x 28 mm, przy czym z wentylatorami rozmiary te zwiększają się do 120 x 275 x 54 mm. Wentylatory Fluctus 120 PWM w liczbie dwóch, wyposażono w hydrauliczne łożyska FDB, zaś całość pracuje z prędkością od 300 do 1800 obrotów na minutę. Elastyczne węże uraczono zaś nylonowym oplotem. Zestawy są kompatybilne z podstawką AMD AM4 oraz popularnymi socketami Intela, włączając w to najnowszą platformę LGA1700. Dość przyjemna jest także cena urządzeń: wersja ARGB kosztuje 399 zł, zaś wersja bez podświetlenia - 349 zł. Do zestawu dołączona jest również pasta termoprzewodząca Pactum PT-3 w ilości umożliwiającej kilkukrotną aplikację.

Źródło: Silentium PC