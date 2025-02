Elon Musk rozważa usunięcie X (Twittera) z Europy! Z takimi nagłówkami spotkasz się w sieci - są to jednak fake newsy

Odkąd Elon Musk przejął Twittera i zmienił nazwę platformy na X, mogliśmy zauważyć wiele gwałtownie wprowadzanych zmian. Natomiast żadna z nich nie wydaje się aż tak poważna, jak ta, o której mówi coraz więcej osób. Cała sytuacja tym razem rozgrywa się wokół Komisji Europejskiej, która stale mocniej naciska na CEO serwisu X, aby wdrożyć odpowiednią moderację treści. Według doniesień Musk jest już znużony całą sytuacją i rozważa wycofanie X'a z Europy. Ponownie mamy do czynienia z dezinformacją i pogłoskami.

Platforma X doczekała się wielu zmian pod rządami Elona Muska, a kolejną z nich ma być rzekome wycofanie się z Europy. Te doniesienia naszpikowane są jednak wyłącznie sporą dawką fałszywych informacji i zwyczajnych plotek.

Od samego początku, kiedy to Elon Musk przejął Twittera, głównym założeniem była wolność słowa na platformie. Natomiast wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zarówno na tym, jak i innych mediach społecznościowych można było natrafić na fałszywe informacje lub manipulację faktami. Jednak od czasu wprowadzenia aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act) przez Komisję Europejską, każdy serwis, który prowadzi swoje usługi w Europie, jest zobligowany do usuwania takich szkodliwych treści. Tak więc za wszystkie informacje, jakie pojawiają się na platformie X, jest odpowiedzialny Elon Musk, zupełnie tak samo, jak za Facebooka odpowiada Mark Zuckerberg. Sytuacja robi się jednak coraz bardziej napięta, ponieważ przedstawiciel Komisji Europejskiej Thierry Breton wystosował oficjalny list do CEO X'a, którego kopia pojawiła się również na platformie Muska. Znajdziemy w nim informacje, które otwarcie wskazują na fakt, że w serwisie X pojawiły się fałszywe informacje dotyczące wojny Hamasu z Izraelem, co jest niezgodne z DSA.

Following the terrorist attacks by Hamas against , we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.



Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54 — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023

Czytając list, możemy się dowiedzieć, że Musk jest zobowiązany do klarownego określenia zasad, jakie treści mogą się pojawić na platformie X, a jakie nie, oraz musi szybko reagować na zgłoszenia dotyczące dezinformacji i moderować wpisy. Elon odniósł się do wypowiedzi Bretona, mówiąc, że "polityką X jest otwartość i przejrzystość, co też EU popiera", a następnie zwrócił się bezpośrednio do niego, żeby wskazał "dokładną listę naruszeń platformy, tak aby każdy mógł publicznie ją zobaczyć". Breton dość szybko odpowiedział, że CEO X'a dokładnie zdaje sobie sprawę z "raportów użytkowników i władz, które dotyczą dezinformacji oraz gloryfikowania przemocy" oraz że "Komisja Europejska pozostaje do dyspozycji, aby pomóc w moderacji treści". Sam Elon dość sarkastycznie odniósł się do sprawy, twierdząc, że nie wie o co chodzi - co było w jego stylu. Jednak wydaje się, że podszedł do tematu dużo poważniej, kiedy dziękował użytkownikom za "wkład w poprawność i dokładność informacji na X".

Vu, merci.



You are well aware of your users’ — and authorities’— reports on fake content and glorification of violence.



Up to you to demonstrate that you walk the talk.



My team remains at your disposal to ensure DSA compliance, which the EU will continue to enforce rigorously. — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023

W sieci szybko pojawiła się informacja w serwisie Business Insider, która dokładnie opisała fakt, że Elon Musk jest dość porywczym człowiekiem i od dawna zamierzał zrezygnować z X'a w Europie, a obecne wydarzenia jeszcze bardziej go to tego skłaniają. Statystycznie udział Europy w zakresie korzystania z platformy X wynosi raptem 9% w skali globalnej. Natomiast takie informacje, jak również wszystkie, które znajdziemy na polskich portalach, mają za zadanie wywołać sztuczną sensację i ponownie nadinterpretują temat. Elon Musk odniósł się do wpisu zamieszczonego na wspomnianym "Insiderze" twierdząc, że jego treść jest całkowicie fałszywa. Co prawda nie znamy dokładnych planów, w jaki sposób Musk ma zamiar rozwiązać całą sytuację z Komisją Europejską, natomiast nie ma on zamiaru wycofywać swoich usług z Europy.

Yet another utterly false Business Insider. They are not a real publication. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2023

