Elon Musk zaczyna walkę z botami. Opłaty na platformie X (Twitter) zostały wprowadzone, jednak nie dotkną wszystkich od razu

Zaledwie miesiąc temu (w połowie września 2023 roku) na łamach PurePC informowaliśmy o tym, że Elon Musk rozważa wprowadzenie opłat za korzystanie z platformy X (Twitter), w celu zapobiegania tworzeniu kont botów, które sprzyjają dezinformacji oraz bezwartościowym informacjom. Plan właściciela platformy właśnie zaczął być realizowany, choć na ten moment jedynie na ograniczoną skalę. Zmiany dotknęły na ten moment raptem dwa kraje.

Elon Musk wprowadził testowy program "Not a Bot", który ma utrudnić zakładanie i prowadzenie kont botów. Przez niego każdy nowy użytkownik ma być zobligowany do niewielkiej rocznej opłaty, aby korzystać z platformy w pełni. W innym wypadku nie będzie mógł dokonywać niektórych interakcji.

Wspomniany program "Not a Bot" został na ten moment pilotażowo wprowadzony w Nowej Zelandii oraz na Filipinach. Zakłada on, że każdy nowy użytkownik powinien raz do roku uiścić opłatę w wysokości 1 dolara, aby móc korzystać z funkcji takich jak: tworzenie i udostępnianie postów, a także odpowiadanie na nie, czy też korzystanie z zakładek lub polubień. W przypadku kiedy dana osoba nie zdecyduje się dokonać tej nieznacznej opłaty, będzie mogła nadal korzystać z platformy X, natomiast funkcje serwisu ograniczone zostaną jedynie do przeglądania postów innych oraz obserwowania kont.

Program ma oczywiście na celu przeciwdziałanie botom oraz manipulacji na platformie Elona Muska. Ta stosunkowo mała kwota z pewnością nie będzie zbyt wielką przeszkodą dla osób, które zechcą skorzystać z serwisu, a co warte zaznaczenia: na ten moment pod uwagę brani są tylko i wyłącznie nowi użytkownicy. Każdy, kto posiadał już konto, zanim wprowadzony został testowy program "Not a Bot" (17.10.23 r.), nie będzie musiał nic dodatkowo płacić. Oczywiście część osób nie zgadza się tymi zmianami, choć trzeba przyznać, że z perspektywy nowych użytkowników nie jest to zaporowa cena, a faktycznie może przełożyć się na dobre efekty. Nie wiadomo czy program zostanie wprowadzony także w innych krajach, ani czy kwoty będą takie same. Zapewne wszystko wyjaśni się w krótkim okresie czasu.

Źródło: X (Twitter)