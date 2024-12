X (Twitter) - platforma pozwoli nam na głosowy kontakt z praktycznie każdym użytkownikiem na świecie

Po przejęciu Twittera przez Elona Muska, mogliśmy być świadkami bardzo dynamicznych zmian, które były wdrażane na platformie w dość szybkim tempie. Tak naprawdę zmiana nazwy serwisu na X jest tylko początkiem do wprowadzenia ostatecznej wizji właściciela. Platforma ma stać się uniwersalną aplikacją dla wszystkich. Przyzwyczajając się do obecnych usprawnień, możemy oczekiwać na wprowadzenie kolejnej funkcjonalności - rozmów głosowych oraz wideo.

Z pozoru dość nieoczekiwana zmiana, może się okazać jedną z najciekawszych funkcjonalności w ostatnim czasie. Tym bardziej że dostępność wykonywania połączeń będzie możliwa niemal z każdego systemu - od mobilnych iOS i Androida, po pecetowe. Nowością podzielił się dziś (31.08.23 r.) Elon Musk w krótkim poście przedstawiającym ogólny zarys tego, co nasz czeka. Niestety nie zdradzono wszystkich szczegółów, natomiast wiemy, że dostęp do funkcji nie będzie wymagał od nas podania numeru telefonu, ponieważ wystarczy tylko i wyłącznie nazwa użytkownika. W taki sposób będzie można skontaktować się praktycznie z dowolną osobą, co rodzi też pewne obawy.

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique.