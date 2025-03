X (Twitter) oficjalnie udostępnił użytkownikom możliwość zarabiania na platformie. Jakie są wymagania?

Użytkownicy wielu mediów społecznościowych mogą w jakichś sposób na nich zarabiać. Czasami twórcy udostępniają konkretne programy wraz z wymaganiami i każda kwalifikująca się do nich osoba jest w stanie otrzymywać pewną część z zysków platformy. Idea ta nie jest niczym nowym i jakiś czas temu została zapowiedziana przez właściciela portalu X - Elona Muska. Funkcja była stopniowo udostępniana dla wybranych osób i nareszcie została wprowadzona dla wszystkich.

Serwis społecznościowy X (Twitter) wdrożył programy monetyzacji, dzięki którym każda osoba, która spełnia określone wymagania, jest w stanie zacząć czerpać zyski na platformie.

Możliwość zarabiania na portalu X Elon Musk ogłosił już na początku lutego bieżącego roku (2023 r.), natomiast wdrożenie tej funkcjonalności zajęło trochę czasu. W tym miesiącu mogliśmy usłyszeć o pierwszych osobach, które otrzymały komunikaty informujące o tym, że ich wypłata zostanie wkrótce zrealizowana. Niektórzy użytkownicy pochwalili się swoimi zarobkami, które sięgały nawet kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Była to niewielka grupa ludzi, jednak od teraz oficjalnie każda kwalifikująca się osoba, może się przyłączyć do programu. Na ten moment istnieją dwie możliwości czerpania zysków - poprzez subskrypcje na koncie lub część przychodów z reklam, które pojawiają się w wątkach odpowiedzi. Z kolei kryteria, które musimy spełnić, nie są aż tak wygórowane.

Aby przystąpić do wybranego programu monetyzacji, musimy najpierw wykupić dostęp do abonamentu X Blue. W przypadku zarobków z subskrypcji trzeba być dodatkowo osobą pełnoletnią oraz mieć aktywne konto, a sama liczba subskrypcji musi wynosić co najmniej 500. W celu otrzymywania przychodów z reklam, oprócz wymienionych powyżej wymagań, nasze posty w ciągu ostatnich trzech miesięcy muszą wygenerować łącznie 15 mln wyświetleń. Nie wiadomo na ten moment, w jaki sposób liczone są zyski i ile tak naprawdę można zarobić, jednak możemy się spodziewać, że z biegiem czasu właściciel portalu umieści te informacje.

