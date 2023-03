Twitter Blue oficjalnie zawitał do Polski. Możemy liczyć na dodatkowe możliwości, ale cena może zwalić z nóg

Abonament Twitter Blue powraca po krótkiej chwili nieobecności. W dwudziestu kolejnych krajach, w jakich usługa jest dostępna, znalazł się również nasz. O samej subskrypcji swego czasu bardzo dużo się mówiło, z uwagi na to, że oferuje ona funkcje, które jeszcze niedawno były dostępne całkowicie za darmo dla wszystkich użytkowników. Scena mediów społecznościowych zmienia się jednak dość szybko i przychodzi nam teraz dodatkowo płacić, jeśli chcemy mieć większe przywileje.

Znamy już oficjalne ceny subskrypcji Twitter Blue w Polsce. Niestety, nie ma co liczyć na niskie ceny abonamentu. Jakie jednak możliwości zyskujemy od razu po zakupie?

Subskrypcja Twittera jest dość specyficzna. Twitter Blue posiada bowiem osobne ceny, jeśli chodzi o abonament za urządzenia mobilne oraz wersje przeglądarkową. Za pierwszą opcję przyjdzie nam zapłacić 49 zł miesięcznie lub 514,99 zł rocznie. Natomiast korzystając z Twittera poprzez przeglądarkę internetową, za miesiąc zapłacimy kwotę 36 zł, z kolei w rocznym ujęciu wyniesie ona 374,99 zł. Jednak w wariancie drugim jest pewien haczyk. Decydując się na zakup, zostaniemy poproszeni o uiszczenie odpowiednio 44,28 zł lub 461,24 zł, ponieważ zostaje nam doliczony podatek VAT. Trzeba przyznać, że jest to dość "niecodzienny" zabieg. Tym bardziej, że nie doświadczymy czegoś podobnego w mobilnym abonamencie.

Twitter Blue Urządzenia mobilne (miesięcznie) 49 zł z VAT Urządzenia mobilne (rocznie) 514,99 zł z VAT Wersja przeglądarkowa (miesięcznie) 36 zł / 44,28 zł z VAT Wersja przeglądarkowa (rocznie) 374,99 zł / 461,24 zł z VAT

Jeśli spojrzymy stricte na udogodnienia, jakie otrzymujemy w subskrypcji, to nie jest ich wcale tak mało, jak mogłoby się wydawać. Sami jednak musimy ocenić, czy są one na tyle funkcjonalne, żeby wydać blisko "jednego Kazimierza", aby z nich skorzystać. Ze zmian, jakie zaszły, można się odnieść do niebieskiego znaczka przy zdjęciu profilowym. Aby go otrzymać, oprócz wykupienia subskrypcji będziemy musieli spełnić odpowiednie warunki. Przechodząc już do "możliwości" jakie otrzymujemy po zakupie, to są to po kolei:

Lepsze pozycjonowanie w odpowiedziach oraz wynikach wyszukiwania

O połowę mniej reklam (wkrótce)

Możliwość wysyłania dłuższych filmów oraz tych w jakości 1080p

Edytowanie tweetów (5 razy w ciągu 30 minut)

Foldery Zakładek

Wczesny dostęp do nowych funkcji

Zdjęcie profilowe z tokenami NFT

Limit znaków tweeta zwiększony z 280 do 4000

