Twitter wprowadza kontrowersyjną funkcjonalność, dostępną tylko dla użytkowników opłacających subskrypcję

Płatna wersja Twittera nie oferowała do tej pory zbyt wielu unikatowych funkcji w porównaniu z darmowym odpowiednikiem. To ma się jednak najwyraźniej zmienić, ponieważ firma należąca do kontrowersyjnego multimiliardera Elona Muska, udostępniła dla swoich subskrybentów możliwość publikowania wpisów dłuższych niż standardowe 280 znaków. Rozwiązanie całkowicie modyfikuje zasady funkcjonowania platformy, więc ma charakter rewolucyjny.

Zmiany zostały ogłoszone na oficjalnym profilu Twittera i wdrożone tego samego dnia na terenie Stanów Zjednoczonych. Cechą charakterystyczną amerykańskiego serwisu były do tej pory krótkie posty, zawierające samą esencję tego, co autor wiadomości chciałby przekazać. Subskrybenci platformy mogą teraz publikować pokaźnej wielkości wpisy, które obejmują nawet 4000 znaków. Choć w standardowych mediach społecznościowych takie posunięcie byłoby rozpatrywane głównie w kategoriach ciekawostki, to w tym przypadku wprowadza ono rewolucyjne zmiany dla całego Twittera.

need more than 280 characters to express yourself?



we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.



so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this … https://t.co/lge9udRzLE