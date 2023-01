Twitter wycofuje się z kontrowersyjnej zmiany. Portal zapamięta nasze preferencje przeglądania

Użytkownicy Twittera w ostatnim czasie regularnie zmagają się niespodziewanymi zmianami, które nie pomagają, a wręcz utrudniają korzystanie z portalu i są źródłem frustracji. Nie inaczej było w przypadku sposobu prezentowania treści na stronie głównej, który dwa tygodnie temu przeszedł całkowitą metamorfozę. Po fali intensywnej krytyki Twitter wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu.

Patrząc na zmiany, jakie zachodzą na Twitterze w ostatnich tygodniach, można dojść do wniosku, że Elon Musk nie do końca wie, czego właściwie oczekują jego użytkownicy. W listopadzie 2022 roku miliarder wpadł na pomysł, aby status konta zweryfikowanego miał każdy użytkownik, który wykupi miesięczny abonament. Poskutkowało to falą fałszywych kont podszywających się pod znane osoby i instytucje. Miesiąc później zapowiedział brak możliwości wklejania linków do konkurencyjnych mediów społecznościowych. Ostatecznie wycofano się z obu pomysłów, ale nie oznacza to, że nowy właściciel zrezygnował z testowania, jak daleko jest w stanie się posunąć.

Dwa tygodnie temu użytkownicy zostali zaskoczeni kolejnymi zmianami w sposobie prezentowania treści na stronie głównej. Dotychczas w prawym górnym roku widniał przycisk przypominający iskrę, po którego kliknięciu można było wybrać sposób sortowania wpisów - względem popularności bądź według daty opublikowania. Dobrze znany mechanizm zastąpiony został dwiema zakładkami "Dla Ciebie" oraz "Obserwujesz". Szybko okazało się, iż zakładka "Dla Ciebie" prezentuje treści wybrane przez automatyczny algorytm. Użytkownicy zgłaszali, że mechanizm często wybiera tematy niezwiązane z ich zainteresowaniami, przez co zmuszeni byli do ręcznego przełączania się na zakładkę "Obserwujesz" po każdorazowym wejściu na Twittera. Niektórzy próbowali poradzić sobie z problemem, używając alternatywnych aplikacji, jednak te zostały niespodziewanie wyłączone. Ostatecznie, po fali intensywnej krytyki, serwis poinformował o wprowadzeniu kompromisowego rozwiązania. Nowy układ strony głównej pozostanie, ale portal zapamięta preferencje przeglądania. Dzięki temu użytkownicy nie będą musieli manualnie przełączać się na wybraną przez siebie zakładkę. Automatyczne zapamiętywanie działa już w wersji przeglądarkowej, a niebawem trafi również do aplikacji mobilnych.

Were any of you (all of you) asking for your timeline to default to where you left it last?



Starting today on web, if you close Twitter on the “For you” or “Following” tabs, you will return to whichever timeline you had open last. iOS and Android coming soon! https://t.co/uKz9DpNRux