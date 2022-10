Twitter będzie płatny dla zweryfikowanych użytkowników. Elon Musk zaczyna zmieniać popularną platformę

Nie milkną echa głośnego przejęcia Twittera przez Elona Muska. Zajęcia stanowiska CEO wcale nie sprawiło, że ekscentryczny miliarder zamierza teraz spoczywać na laurach. Wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na szybkie wprowadzanie znaczących zmian. Jak donosi serwis The Verge, popularna platforma społecznościowa stanie się płatna dla tych, którzy będą chcieli pozostać zweryfikowanymi użytkownikami. Zmiany mają wejść w życie w ciągu zaledwie kilku dni.

Twitter planuje pobierać aż 19,99 USD miesięcznie za nową subskrypcję Twitter Blue. W ramach obecnego planu zweryfikowani użytkownicy mieliby 90 dni na wykupienie abonamentu. Jego brak oznaczyłby utratę słynnego znacznika potwierdzającego tożsamość użytkownika.

Najnowsza dyrektywa ma konkretnie dotyczyć usługi Twitter Blue, opcjonalnej subskrypcji w cenie 4,99 USD miesięcznie, która w obecnej formie oferuje różne dodatkowe funkcje, jak np. weryfikację, możliwość edycji postu czy brak widoczności reklam. Wygląda jednak na to, że Twitter planuje pobierać aż 19,99 USD miesięcznie za nową subskrypcję Twitter Blue. W ramach obecnego planu zweryfikowani użytkownicy mieliby 90 dni na wykupienie nowej wersji abonamentu. Jego brak oznaczyłby utratę znacznika potwierdzającego tożsamość użytkownika. Warto dodać, że do tej pory weryfikację można było zdobyć nie płacąc nawet złotówki.

Co więcej, pracownikom pracującym nad projektem podobno powiedziano w niedzielę, że muszą uruchomić funkcję do 7 listopada, a w przeciwnym razie zostaną zwolnieni. Wygląda więc na to, że Elon Musk nie zamierza bawić się w półśrodki i chce szybko zmienić Twittera wedle swojej wizji - w końcu Musk deklarował już, że będzie dążył do zwiększenia przychodów firmy z subskrypcji. Wprowadzenie nowej, znacznie droższej usługi Twitter Blue będzie z pewnością problematyczne dla wielu osób czy firm prowadzących działalność na Twitterze. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak na te nowości zareagują użytkownicy.

Źródło: The Verge, NewsDay (zdjęcie)