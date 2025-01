X (Twitter) płatny dla każdego? Elon Musk twierdzi, że jest to niezbędne działanie do dalszego rozwoju platformy

Już przed przejęciem Twittera (X) przez Elona Muska, wiedzieliśmy, że na platformie znajduje się mnóstwo botów, czyli kont, które były zarządzane przez konkretne osoby i dokonywały określonych akcji. Oczywiście z takim scenariuszem musi się mierzyć niemal każde medium społecznościowe, natomiast mało które sobie z nim tak naprawdę radzi. Właściciel X'a zdradził, że jedynym skutecznym sposobem będzie uiszczanie opłaty za każde konto na platformie.

Elon Musk w ostatniej audycji na żywo wypowiedział się na temat botów, które są obecne na jego platformie. Jego zdaniem skutecznym rozwiązaniem problemu będzie wprowadzenie opłaty za pojedyncze konta.

Rozmowa, o której robi się głośno nie tylko na platformie X, została nagrana w studiu, w którym to Elon Musk prowadził konwersację z premierem Izraela - Benjaminem Netanyahu. Temat szybko zszedł w stronę dawnego Twittera. CEO platformy powiedział, że aby przeciwdziałać "armii botów" sprawdziłoby się wprowadzenie "nieznacznej opłaty" (nie sprecyzowano, ile dokładnie miałaby ona wynosić) dla każdego konta. W takim wypadku osoba, która zarządza wspomnianymi botami, musiałaby opłacić każde takie konto i dodać do niego całkowicie indywidualną formę płatności. Z pewnością znacząco ograniczyłoby to niechciane działania.

Oczywiście słowa Elona Muska już spotkały się z dużym odzewem w internecie. Nie jest to decyzja idealna, jednak dzięki niej można osiągnąć zamierzony efekt. Rozwiązanie to można więc nazwać mieczem obosiecznym, ponieważ wraz z redukcją kont botów, zmniejszyłaby się także liczba użytkowników portalu. Na ten moment nie wiadomo kiedy zapowiedziane zmiany miałyby wejść w życie, ani czy Musk nie wycofa się ze swoich słów. Temat ograniczenia aktywności botów na platformach jest dość trudny, albowiem wcale nie tak łatwo pozbyć się ich dostępnymi metodami. Sama Captcha już dawno jest lepiej rozwiązywana przez boty niż przez ludzi, a dodatkowa weryfikacja nie każdemu może pasować na platformie, jaką jest X. Przed CEO serwisu stoi więc ciężkie zadanie i każda decyzja może się częściowo negatywnie na nim odbić z uwagi na to, że nie ma jeszcze dobrego sposobu na pozbycie się niepożądanych kont.

